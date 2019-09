Behütet am Comer See

Marion Kuder aus Albbruck belegt mit diesem Foto vom Familienurlaub in Italien den ersten preis beim Fotowettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“. Auf dem Foto sind die Cousinen und Cousins Emil (6 Jahre), Anton (5 Jahre), Adam (5 Jahre), Johann (3 Jahre), Frieda (3 Jahre) und das Nesthäkchen Roman (1,5 Jahre, von links) zu sehen. „Alle waren gemeinsam in den Sommerferien in St. Maria Rezzonico am Comer See. Die Kinder sind bereits die dritte Generation unserer Familie, die an diesem Ort ihre Ferien verbringen darf – dieses Jahr alle gemeinsam, was immer für Action gesorgt hat“, schreibt Marion Kuder zu ihrem Siegerfoto.

Bild: Marion Kuder

Abgetaucht in Ägypten

Daniela Schmid aus Klettgau ist selbst auf diesem Foto zu sehen, das die Jury anlässlich des 20. Alb-Bote-Fotowettbewerbs mit einem Sonderpreis bedachte. Die Aufnahme entstand in Sharm el Sheikh im heißen Ägypten. Kurz vorm Schnorcheltrip ans hoteleigene und artenreiche Riff posiert die 33-jährige Daniela Schmid mit dem Alb-Boten am Strand.

Bild: Daniela Schmid

Hoch zu Ross in Hohentengen

Christine Büge aus Kaiserstuhl/Schweiz schreibt zu ihrem Gewinnerfoto: „So schön ist es am Rhein in Hohentengen bei der Guggenmühle.“ Die 43-jährige Christine Büge genoss den Sommertag auf dem Rücken ihres Pferdes Oryx.

Bild: Christine Büge

Abkühlung an der Wutach

Günter Maurer aus Wutöschingen hat dieses Foto von einem Badetag in der Heimat eingesendet. „Abkühlung von innen und von außen an dem Badestrand an der wunderschönen Wutach“, hat er dazu geschrieben. Abgebildet sind Günter und Blanka Maurer mit ihren Freunden Michael und Geri.

Bild: Günter Maurer

Eiskalt auf Island

Astrid Frauendiener aus Waldshut-Tiengen hat ihren Urlaub im hohen Norden verbracht. „Getreu dem Motto „Mit dem Alb-Boten schon im Morgengrauen stets gut informiert“ bin ich darauf früh morgens vor den Eisbergen der isländischen Gletscherlagune Jökulsárlón zu sehen“, schrieb die 67-Jährige an die Redaktion.

Bild: Astrid Frauendiener

Tierisch in Tirol

Luigi Minicozzi aus Klettgau verbrachte die Ferien dieses Jahr mit seiner Familie in Serfaus in Tirol (Österreich). „Die Frage, die man sich jedes Jahr stellt, warum in die Ferne reisen, wenn es bei uns in der Umgebung so schön ist“, schrieb der 35-Jährige zu seinem Bild. „Wie Ihr bei meinem Foto sehen könnt, waren bei meiner täglichen Lektüre des Alb-Boten die Kühe durchaus darin interessiert, was es Schönes zum Erzählen gibt in unserer Region.“

Bild: Luigi Minicozzi

Thermalspaß in der Toskana

Hans-Jürgen Schlaffmann aus Riedern am Wald hat dieses Foto von seiner Frau Andrea Angst-Schlaffmann eingeschickt. „In unserem Toskana-Urlaub besuchten wir noch die Thermalquellen in Saturnia. Saturnia ist ein Thermalort und Ortsteil der Gemeinde Manciano in der toskanischen Maremma.“

Bild: Hans-Jürgen Schlaffmann

Pompös in St. Petersburg

Rosmarie Wiedner aus Berau weilte Ende August im Urlaub in Russland. Vor Schloss Peterhof bei St. Petersburg entstand dieses Foto, auf dem Susanne Wiedner aus Berau mit einer Dame im historischen Kostüm. „Der dreigeschossige Haupttrakt von Peterhof ist 275 Meter lang. Das Herzstück der großen Kaskade ist die Samson-Fontäne, die ihr Wasser über 20 Meter hoch in den Himmel schickt“, schrieb Rosmarie Wiedner zum eingereichten Foto.

Bild: Rosmarie Wiedner

Romantisch auf Bali

Roland und Veronika Sigg aus Jestetten feierten am 9. September 2019 ihren 20. Hochzeitstag (9.9.1999) auf der indonesischen Insel Bali. Ein Guide brachte das Ehepaar zu den Reisterrassen in Tegalalang nahe Ubud, wo dieses romantische Foto entstand. Mit dem Alb-Bote nahm Familie Sigg in einem Herz aus Zweigen Platz.

Bild: Roland Sigg

Sportlich auf Sylt

Petra Schilling aus Klettgau hat dieses Foto vom Familienurlaub auf Sylt eingereicht. „Da man auf dieser wunderschönen Insel endlos am Strand laufen kann, haben wir das natürlich öfters gemacht. Allerdings ist nur Laufen unseren Mädels natürlich zu langweilig. Sie sind immer im Sand herumgeturnt. Dabei ist auch dieses Bild entstanden. Als mein Mann ein kleines Päuschen im Strandkorb machen wollte, nutzten die Mädels den Korb als Turngerät“, schreibt Petra Schilling an die Redaktion, die den Moment mit der Kamera festgehalten hat. Auf dem Bild ist Jürgen Schilling, rechts Tochter Hannah Schilling (11 Jahre) und links ihre gleichaltrige Freundin Laaureen Roth zu sehen.