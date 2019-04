Sie stehen in unseren heimischen Landen noch nicht wirklich regelmäßig auf dem Speiseplan – Insekten. Zwar hat jeder von dem Thema schon mal irgendwie gehört, aber die wenigsten haben Insekten tatsächlich probiert. Jetzt gibt es seit kurzem für die Freunde des ausgefallenen Geschmacks auch in einem Bad Säckinger Supermarkt essbare Instekten zu kaufen.

Der Edeka Schmidts Markt bietet an einem gut sichtbaren Standort zwischen Gemüse und Fleischtheke einen Aufsteller mit Heuschrecken, Grillen, Mehlwürmern und Co. an – seit etwa drei Wochen, so berichtet uns der stellvertretende Filialleiter Oskar Pietrasz. Noch sei man in der Einführungsphase. Wie das neue Sortiment letztlich vom Kunden angenommen werde, müsse sich noch zeigen.

Die einzelnen Regale des Aufstellers im Schmidts Markt weisen zumindest schon mal einige Lücken auf. Auch der SÜDKURIER hat sich beraten lassen und sich zu Testzwecken quer durch das Sortiment gekauft. Die kleinen Krabbler werden eigens für die Lebensmittelproduktion in europäischen Betrieben gezüchtet und gefriergetrocknet, erklärt uns der stellvertretende Marktleiter.

Die Insekten stammen aus einer Tierzucht

Einen Siegeszug als Nahrungsmittel haben die Insekten in Deutschland bis jetzt allerdings noch nicht hingelegt. Vielen Menschen ist der Ekelfaktor der Krabbeltierchen doch zu groß. Gleichwohl gelten die Tiere wegen ihres hohen Einweißgehaltes als mögliche Alternative zur herkömmlichen Tierzucht. Sind Insekten aber wirklich so nahrhaft, und wie ist es mit der Bekömmlichkeit? Dazu haben wir eine Fachfrau gefragt. Larissa Rinkes, Diätassistentin im Rehaklinikum, erklärt im untenstehenden Bericht alles Wissenwerte zum Thema Nahrungsinsekten.

Testessen in der Redaktion

Bei uns in der Redaktion stieß das Thema auf geteiltes Echo. Der Unerschrockendste von uns, Kollege Justus Obermeyer, hatte kein Problem mit einer Verkostung und stellte sich für ein Testessen zur Verfügung. So haben wir ihm folgende Zutaten für sein Menü besorgt: Mehlwürmer, denen es man noch ansieht, das sie solche sind, ebenso die Heuschrecken und die Grillen. Zum Nachtisch soll es einen knackigen Müsliriegel mit gerösteten Buffalowürmern geben. Sehen Sie dazu unseren Videobeitrag ab heute Mittag auf SÜDKURIER-online.

Insekten gemahlen als Speise-Zutat

Im Übrigen gibt es auch weitere Produkte, bei denen die Tierchen nicht mehr sichtbar sind, sondern als Insektenmehl mitverarbeitet wurden, so etwa in Nudeln, Haferflocken, Schokolade, Honig oder – für die besonderen Leckermäuler – Lutscher. Übrigens: Demnächst sei im Schmidts Markt eine Verkostung für die Kunden geplant, berichtet der stellvertretende Marktleiter. Die Herstellerfirma werde an einem Stand Gratisproben anbieten.