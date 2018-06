Kultur Meteorit trifft Auto: Kunstwerke aus Eisen und Metall

Zum zehnjährigen Bestehen eröffnet die Galerie Kulturtankstelle einen Skulpturenweg. 17 Künstler präsentieren ihre metallenen und eisernen Werke.

Der beschauliche Ort Döttingen in der Schweiz ist plötzlich ein kleiner Kulturmagnet geworden: Dort wurde jetzt anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Galerie „Kulturtankstelle“ ein sehenswerter Skulpturenweg eröffnet: 17 internationale Künstler zeigen dort unter dem Titel „Metall för all“ im Ort und an der Aare schwergewichtige Kunstwerke aus Eisen und Metall.



Mit dabei sind Jürg Altherr, Josef Briechle, Gillian White, Behrouz Varghaiyan, Daniel Waldner, Vincenzo Baviera, Etienne Krähenbühl, Rudolf Tschudin, Bernhard Licini, James Licini, Martina Lauinger, Heinz Niederer, Roman Sonderegger, Barbara Jäggi, das Künstlerduo Daniel Meili und Bruno Lötscher und der verstorbene Eisenplastiker Silvio Mattioli. Zeitgleich wurde in der Kulturtankstelle eine gleichnamige Ausstellung mit kleineren Werken der beteiligten Künstler eröffnet.

Das Publikumsinteresse war riesig, und Galerist Ruedi Neff erklärte bei der Eröffnung stolz: „Döttingen ist so etwas wie eine neue Kulturhauptstadt geworden!“ Und Roy Oppenheim, der in die Ausstellung einführte, betonte die Ästhetik, die Architektur, die Statik und Beweglichkeit der Arbeiten und das große Engagement der Künstler, die dieses schwierige Material Eisen zu so vielfältigem Leben erweckt hätten.

Nur einiges kann hier erwähnt werden. Der Rundgang von etwa einem Kilometer Länge führt vom Bahnhofsplatz im Ort gut ausgeschildert vorbei durch Wohngebiete und Fabrikanlagen bis zur Aare und dort entlang schließlich bis zur Kulturtankstelle. Immer wieder gibt es Staunenswertes, Ironisches und Amüsantes zu bewundern: etwa den riesigen Meteorit, der ein Auto platt gedrückt hat (Krähenbühl), zauberhaft tanzende, wippende Silberfiguren (Federstahl: Meili/Lötscher) vor einer Wohnanlage, Pflanzenwesen auf einem Dach (Tschudin), einen wunderbar beweglichen Pendelkreis (Baviera) oder das dramatisch in den Himmel ragende Storchennest an der Aare (Varghaiyan). Immer wieder ist man überrascht von der Beweglichkeit einiger Objekte, etwa der „wippende“ Stein auf der Aaremauer (Sonderegger). Oder man staunt über dramatisch verschlungene Formen wie „Die Badenden“ (White) oder „Chromosom“ (Lauinger). Und landet schließlich – weithin erkennbar – an einem pink leuchtenden „Knick“ (Briechle) und vor einer riesigen „Bar“ (Mattioli), die direkt in die Kulturtankstelle führt. Neugierig geworden? Dann auf nach Döttingen!

ist bis Oktober 2016 zu besichtigen, die dazugehörige Ausstellung ist sonntags von 14 bis 17 Uhr oder nach Anmeldung (0041/794 02 89 59) geöffnet. Das reiche Begleitprogramm findet man im Internet unter www.kulturtankstelle.ch