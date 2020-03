Hasel vor 2 Stunden

Mann schießt auf Wohnhaus

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Montag, 23.03.20, gegen 19.20 Uhr, in Hasel. Zeugen hatten Schussgeräusche wahrgenommen. Tatsächlich konnten die eintreffenden Polizeibeamten an einer Hauswand ein Einschussloch feststellen.