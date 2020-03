Alles ist düster – von wegen, draußen bricht sich zum Beispiel der Frühling Bahn, die Natur erwacht, sonniges Wetter lockt uns in den Garten. Was tun Sie, wenn Sie grad nicht an Corona denken? Wie verbringen Sie die Zeit? Schreiben Sie uns doch und schicken Sie uns Bilder. Vielleicht vom Aufblühen Ihrer Krokusse, vielleicht ein Foto vom Homeoffice, ein Schnappschuss vom Spaziergang durch Park oder Wald oder vom blühenden Busch um die Ecke. Vielleicht können Sie dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: Nachbarschaftshilfe, Menschen helfen sich, Gemeinsinn rückt in den Mittelpunkt. Schicken Sie uns ein Foto oder schreiben uns ein paar Zeilen über die schönen Dinge, die Sie zur Zeit erleben und die Ihnen begegnen. Denn es gibt sie, diese schöne Dinge, und wir möchten Sie gerne auch anderen zeigen und mit ihnen teilen. Schicken Sie die Einsendungen einfach an die Mailadresse saeckingen.redaktion@suedkurier.de und wir veröffentlichen sie.