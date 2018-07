Seit 1. Juli gilt die Mautpflicht für Lastwagen auf allen deutschen Bundesstraßen. Auch auf den B 34-Ortsumfahrungen zwischen Tiengen und Lauchringen sowie Hauenstein und Murg, wie Toll Collect, das Unternehmen, das im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums die Mautgebühren eintreibt, auf Nachfrage bestätigt. Damit wird die Befreiung von der Lkw-Maut aus dem Jahr 2006 auf diesen Abschnitten außer Kraft gesetzt.

Darum wurde die Maut 2006 aufgehoben

Zur Erinnerung: Nachdem die Lkw-Maut Anfang 2005 bundesweit eingeführt wurde, regte sich am Hochrhein Widerstand gegen die neue Regelung. Grund waren die Lastwagen, die statt auf der gebührenpflichtigen Autobahn lieber kostenlos durch die Ortsdurchfahrten von Hauenstein, Luttingen, Tiengen und Lauchringen rollten – sehr zum Ärger der Anwohner. Diese sammelten daraufhin 10 000 Unterschriften gegen die Maut. Mit Erfolg: Am 1. Oktober 2006 wurden die Teilabschnitte der A 98 im Landkreis Waldshut von der Maut befreit. Knapp zwölf Jahre später gilt diese Regelung jedoch nicht mehr.

So berichtete unsere Zeitung am 4. Dezember 2004 über die Einführung der Lkw-Maut. | Bild: SK-Archiv

Das sagt der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner

Felix Schreiner, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags, begrüßt grundsätzlich die Einführung der Lkw-Maut auf Bundesstraßen: "Damit fließen in den Jahren 2018 bis 2022 jährlich 7,2 Milliarden Euro Mauteinnahmen zweckgebunden in die Finanzierung unserer Infrastruktur."

Schreiner hält es jedoch für möglich, dass als Folge der Mauterhebung ein Ausweichverkehr durch die Ortsdurchfahrten einsetzen könnte. "Solange es keine durchgängige und leistungsstarke A 98 gibt, die vor allem dem überregionalen Verkehr ein schnelles Fortkommen ermöglicht, könnten Lkw-Fahrer durchaus versucht sein, die fertigen Teilabschnitte der A 98 zu umfahren. Das gilt es in den nächsten Wochen genau zu beobachten", so Felix Schreiner.

2005 wurde die Lkw-Maut auf den B 34-Ortsumfahrungen wie auf diesem Archivbild bei Luttingen eingeführt und 2006 nach großen Protesten abgeschafft. Nun tritt sie wieder in Kraft. | Bild: Roland Gerard

Sollte der Lkw-Verkehr ab 7,5 Tonnen in den nächsten Wochen tatsächlich auf die Ortsdurchfahrten ausweichen, werde Felix Schreiner beim Bundesverkehrsministerium und im Regierungspräsidium Freiburg gegensteuern, teilt der Politiker gegenüber unserer Zeitung mit. "Mit dem Bundesverkehrsministerium habe ich dazu bereits Kontakt aufgenommen, um die gesetzlichen Möglichkeiten zu prüfen. Ich rate uns aber dazu, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen", sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete abschließend.

Das sagt die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter begrüßt ebenfalls die Maut auf Bundesstraßen. "Es ist richtig, dass die Lkw-Maut jetzt flächendeckend auf allen Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland gilt", teilt sie auf Nachfrage mit. Denn Schäden an Straßen und Brücken gingen überwiegend auf das Konto schwerer Lastwagen, fügt sie erklärend hinzu. "Mit den Mauteinnahmen kann in die Verbesserung der Infrastruktur investiert werden, von der dann alle Autofahrer profitieren", so die Angeordnete.

Im Gegensatz zu ihrem Kollegen Felix Schreiner befürchtet Rita Schwarzelühr-Sutter allerdings keinen Ausweichverkehr. "Die Erfahrungen von Bundesstraßen, die bereits mit einer Mautpflicht belegt wurden, zeigen, dass es dort meistens keine nennenswerten Ausweichbewegungen auf kleinere mautfreie Straßen gegeben hat."

Chronologie der Maut 1. Januar 2005: Die Lkw-Maut auf Autobahnen wird eingeführt. Diese gilt auch für die Teilstrecken der A 98 zwischen Luttingen und Hauenstein sowie Tiengen und Lauchringen. Infolgedessen steigt der Schwerlastverkehr in den Ortsdurchfahrten an.

Die Lkw-Maut auf Autobahnen wird eingeführt. Diese gilt auch für die Teilstrecken der A 98 zwischen Luttingen und Hauenstein sowie Tiengen und Lauchringen. Infolgedessen steigt der Schwerlastverkehr in den Ortsdurchfahrten an. 1. Oktober 2006: Nach massiven Protesten von Anwohnern der Ortsdurchfahrten werden die Abschnitte von der Lkw-Maut befreit.

Nach massiven Protesten von Anwohnern der Ortsdurchfahrten werden die Abschnitte von der Lkw-Maut befreit. 1. Juli 2018: Bundesweit gilt die Lkw-Maut nun auch für alle Bundesstraßen. Dies betrifft auch die A 98-Abschnitte bei Laufenburg, Murg und Lauchringen, die als Bundesstraße klassifiziert sind.

