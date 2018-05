Kreis Waldshut Literaturstipendiatinnen lesen im Schloss Bonndorf

Drei Literaturstipendiatinnen des Landes Baden-Württemberg, Fatma Aydemir, Simone Hirth und Iris Wolff, lesen am Sonntag, 10. Juni, in Bonndorf aus ihren Werken.

Eine Lesung von Literaturstipendiatinnen des Landes Baden-Württemberg findet am Sonntag, 10. Juni, ab 20 Uhr, im Schloss Bonndorf statt. Es lesen Fatma Aydemir, Simone Hirth und Iris Wolff.

Fatma Aydemir aus Karlsruhe studierte Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main. Seit 2012 lebt sie in Berlin und ist Redakteurin bei der "Taz". Als freie Autorin schreibt Fatma Aydemir daneben für zahlreiche Zeitschriften, unter anderem Spex und das Missy Magazine. Bei Hanser erschien 2017 ihr Debütroman „Ellbogen“, für den sie mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbour Front Literaturfestivals ausgezeichnet wurde.

Simone Hirth aus Freudenstadt studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Nach diversen Umzügen und Aushilfsjobs lebt sie heute als freischaffende Autorin und Lektorin in Gablitz im Wienerwald. „Lied über die geeignete Stelle für eine Notunterkunft“ ist ihr erster Roman.

Iris Wolff aus Hermannstadt/Siebenbürgen, studierte Germanistik, Religionswissenschaft und Grafik & Malerei in Marburg an der Lahn. Sie ist langjährige Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Für ihre schriftstellerische Tätigkeit wurde Iris Wolff 2013 mit einem Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg ausgezeichnet. Ihr Roman „Halber Stein“ erhielt den Ernst-Habermann-Preis 2014. 2015 erschien „Leuchtende Schatten“, 2017 folgte „So tun, als ob es regnet“.