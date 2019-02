von SK

Wir verlosen jetzt zwei Eintrittskarten für die Luke-Mockridge-Show unter unseren Lesern. Dem Gloria-Theater in Bad Säckingen ist es gelungen, den Comedypreisträger mit seiner neuen Tournee “Welcome to Luckyland” nach Bad Säckingen zu holen. Das Besondere daran: Es ist quasi eine Art Vorpremiere, denn Luke Mockridge kommt mit seiner neuen Show, um sie am Hochrhein zu testen, bevor er sie in den deutschen Metropolen zeigt.

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Wenn Sie eine der beiden Ticket-Raritäten ergattern wollen, dann nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Es geht ganz einfach, machen Sie mit! Sie senden das Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Telefonnummer an: SÜDKURIER Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen; per Fax an 07761/56045190: per E-Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 10. Februar. Die Gewinner werden von uns telefonisch benachrichtigt.

Hier finden Sie das Lösungswort

Nun fehlt Ihnen zur Teilnahme nur noch eines: Das Lösungswort? Wie das heißt, das erfahren Sie ab Mittwoch im täglichen Newsletter unseres Redaktionsleiters Andreas Gerber. Den Newsletter mit den wichtigsten Nachrichten des Tages erhalten Abonnenten jeden Tag morgens um 6 Uhr in ihrem Mailpostfach. Wenn sie den Newsletter noch nicht abonniert haben: Bestellen Sie ihn unter www.suedkurier.de/newsletter und finden Sie das Lösungswort. Der Newsletter ist gratis und problemlos wieder abzubestellen.

Seine neue Show "Welcome to Luckyland" testet Luke Mockridge im Gloria-Thetaer, bevor es auf die großen Bühnen in den Metropolen Deutschlands geht. | Bild: Boris Breuer

Der Comedyabend mit Luke Mockridge findet am Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr im Gloria-Theater Bad Säckingen statt. Was der Schwarm aller Schwiegermütter in seinem neuen Programm "Welcome to Luckyland" präsentiert, ist noch unbekannt. Auf seiner letzten Tournee “Lucky Man” hielt der Endzwanziger seiner Generation auf charmant-freche Art den Spiegel vor. Seine zweimalige Auszeichnung mit dem Deutschen Comedypreis unterstreicht seinen Erfolg.