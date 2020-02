von Gerhard Wenk

Letzte Woche habe ich etwas Unglaubliches gelesen. 2015 rutscht ein Fels auf die Albtalstraße. Die Landesstraße wird gesperrt. So ein Zehn-Tonnen-Brocken ist natürlich nichts für Gemeindearbeiter. Es kommt: Ein Verkehrsminister, eine Regierungspräsidentin, ein Ministeraldirektor, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete. Es gibt Bürgerproteste und Bürgermeister überreichen in Stuttgart 10.000 Unterschriften. Stand nach fünf Jahren: Das Landratsamt arbeitet an der fachtechnischen Planung, selbstverständlich in Abstimmung mit dem Regierungsprasidium Freiburg! Die Straße ist immer noch gesperrt. Die Ganzjahresnarren regieren.

Man stelle sich obige Entscheidungsschlafmützen als neue Biotonnen-Detektive vor: Tonne geprüft und begutachtet – Bescheid voraussichtlich 2016! Die Fasnachtszeit ist ja die Herrschaft der normalen, bodenständigen Narren und so haben einige mit gesundem Menschenverstand ausgestattete Bürger in einer einzigen Nacht ein Fünfjahresproblem gelöst und die Felsplatte kurzerhand den gegenüberliegenden Hang hinab geworfen. Hurra, es gibt noch Helden – setzt ihnen ein Denkmal! Mein Vorschlag: Ein Hirsch mit kräftigem Geweih auf einem schönen Felsvorsprung.

Gerhard Wenk, Bad Säckingen