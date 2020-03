Hochrhein vor 1 Stunde

„Lehrer zweiter Klasse“: Was es bedeutet, als Quereinsteiger an einer Schule zu unterrichten

Sie sind unverzichtbar in den Schulen, aber von unbefristeten Verträgen können sie meist nur träumen: Wer kein zweites Staatsexamen hat, bekommt nur befristete Verträge und hat keine Planungssicherheit. Warum Quereinsteiger gerade am Hochrhein so wichtig sind und was das Kultusministerium dazu sagt.