Kreis Waldshut Laut Gewerkschaftsvertretern sorgen Betriebsräte für mehr Frieden in Unternehmen

Die Gewerkschaftsvertreter Hans-Peter Menger (DGB) und Franz Ritter (IGM) sowie Michael Herzog (katholische Arbeitnehmerseelsorge) werben für die Gründung von Betriebsräten. Sie seien eine Absicherung der Arbeitnehmer, vor allem bei Insolvenz.

Im Landkreis Waldshut haben sich in jüngster Zeit zahlreiche Arbeitnehmer, die in der Gewerkschaft organisiert sind, für die Tarifabschlüsse in der Metall- und Elektroindustrie eingesetzt und für die Forderungen gekämpft. Bei rund 40 Betrieben mit circa 10 000 Beschäftigten ist dies eine schlagkräftige Masse. "Einheit macht stark und nur durch eine starke Solidarität können wir viel erreichen", bestätigt Hans-Peter Menger vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus der Regionalstelle in Tuttlingen. Damit sich diese starke Einheit in den Betrieben bilden kann, bedarf es eines organisierten Betriebsrats.

Alle Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigte haben die Möglichkeit, sich einer Gewerkschaft anzuschließen. Für die Metall- und Elektroindustrie ist es die IG Metall, wobei zu dieser Gewerkschaft auch die Holz-, Kunststoff-, und die Textilbranche gehören. Für die Betriebe im Bereich Chemie, Bau- und Energiegewerbe ist es die IGBCE und für die Dienstleistungsbetriebe und Dienstleitungsverwaltungen ist es der Gewerkschaftsbund Verdi. Ab einer Betriebsgröße mit mehr als 200 Beschäftigten kann der Betriebsratsvorsitzende von seiner Tätigkeit im Betrieb freigestellt werden, um sich ausschließlich der Belange der Mitarbeiter zu widmen. Im Turnus von vier Jahren werden die Betriebsratsvertreter in den Unternehmen neu gewählt. Die nächsten Wahlen stehen für 1. März bis 31. Mai an.

In der Vergangenheit konnten durch die Initiativen der Gewerkschaft im Landkreis Waldshut einige wichtige Arbeitsplätze gerettet werden. Ohne Betriebsrat und ohne Unterstützung der Gewerkschaft gibt es für Arbeitnehmer im Falle der Insolvenz eines Unternehmens keinen Sozialplan. Franz Ritter, Gewerkschaftssekretär der IGM in Waldshut-Tiengen, berichtet von einigen Fällen, in denen es ohne Betriebsrat für die Beschäftigten sehr düster ausgesehen habe. "Der jüngste Fall ist die Firma Sensoplan in Hohentengen. Hier wären die Mitarbeiter einfach ohne jegliche Entschädigung entlassen worden, bei Enaguss in Albbruck dasselbe Spiel, zum Glück gründete sich da kurz vor der Insolvenz noch ein Betriebsrat", berichtet Ritter.

Derzeit krisele es bei kaum einem Unternehmen, dennoch gebe es viele Betriebe, die noch keinen Betriebsrat installiert haben, das größte Unternehmen sei Testo in Lenzkirch und Titisee. Hier am Hochrhein gebe es bei Schilling-Engineering in Horheim mit rund 60 Beschäftigten noch keinen Betriebsrat, bei Kühne-Kunststofftechnik in Dogern mit 70 Mitarbeitern wird derzeit der Betriebsrat gegründet.

"Besonders in der jetzigen Zeit, wo bei den Unternehmen die Rendite und Produktionsausschöpfung durch zusätzliche Schichten und Arbeitszeitverlängerungen, sprich mehr Leistung der Arbeiter, erreicht werden will, ist es eigentlich unabdingbar, dass diese Expansionsprozesse in Kooperation mit einem Betriebsrat einhergehen", betont Michael Herzog von der Arbeitnehmerseelsorge. Herzog arbeitet eng mit den Gewerkschaften zusammen und steht den Beschäftigten bei allen schwierigen Themen mit Rat und Tat zur Seite. "Besonders in unserer globalen Welt ist es wichtig, Verträge auszuhandeln, die sowohl für die Wirtschaft wie auch für die Arbeiter zu akzeptablen Regelungen führen, denn Tarifverträge sind Friedensverträge", sind sich die Gewerkschaftsvertreter einig.