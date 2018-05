Waldshut-Tiengen Landkreis Waldshut bietet frühe Hilfen für schwangere Frauen

Der Landkreis Waldshut hat sein Angebot "Frühe Hilfen" für schwangere Frauen in Notlagen erweitert. Seit Herbst 2017 gibt es zudem ein neues Beratungs- und Interventionsprogramm.

In der jüngsten Sitzung stimmte der Jugendhilfeausschuss des Landkreises einer Erweiterung und einer fortlaufenden Aktualisierung des Rahmenkonzeptes "Frühe Hilfen" zu, ein Angebot, das sich in erster Linie an schwangere Frauen richtet, die in einer Notlage sind, oft auch in einem schwierigen sozialen Umfeld leben und kaum Kontakte nach außen haben.

Vorgesehen ist auch, so informierte Jugendamtsleiter Ulrich Friedlmeier in der Sitzung, zweimal jährlich ein Rundschreiben herrauszugeben und auf diesem Wege alle Kooperationspartner, zusätzlich zu den Kooperationsveranstaltungen, über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Außerdem wurde ein Leitfaden für die interdisziplinären Praxisbegleitgruppen (IPG) entwickelt und ein Gesamttreffen im zweijährigen Rhythmus vorgeschlagen. Auf Anregung der Kinderärzte wurde die "gelbe Mappe" als Dokumentationssystem für die betroffenen Mütter eingeführt. Seit Mai 2017 führen auch die Schwangerschaftsberatungsstellen Sprechstunden vor Ort in der Geburtsklinik durch.

Ergänzt wird das Angebot der "Frühen Hilfen" seit Herbst 2017 durch das neue Beratungs- und Frühinterventionsprogramm Steep – Schritte hin zu einer gelingenden und Freude bereitender Elternschaft, um Eltern in Krisen- und Belastungssituationen beim Aufbau einer guten Eltern-Kind-Beziehung zu unterstützen.

Infos an Personenkreis herantragen

Daneben erfolgte bereits eine Anhebung des Zuschusses für das Familienpatenprogramm. Als schwierig bezeichnete es Friedlmeier, die Informationen an die betroffenen Personenkreise heranzubringen. Eine Schlüsselrolle, das bestätigten auch die Kreisräte Rita Mosel (CDU), Sylvia Döbele (SPD) und Iris Wallaschek (Grüne), käme den Hebammen zu.

Das Problem: Hebammen seien knapp und auch Familienpaten stünden nicht beliebig zur Verfügung. "Woher sie nehmen, wenn es sie nicht gibt?", fragte Friedlmeier. Martin Riegraf, Geschäftsführer der Caritas Hochrhein, bemerkte dazu, dass aus seiner Erfahrung für die jungen Frauen oft ganz andere Probleme im Vordergrund stünden, Probleme finanzieller und existenzieller Art.

Barbara Zissel, Vertreterin des Gesundheitswesens, beklagte ebenfalls die fehlenden Kapazitäten bei den Hebammen, aber auch den mangelnden Informationsfluss, etwa das Wissen, im Notfall eine Haushaltshilfe für eine begrenzte Zeit in Anspruch nehmen zu können. "Es gibt viele positive Ansätze, die aber nicht konsequent umgesetzt werden", bestätigte auch Landrat Martin Kistler. Aber trotz bescheidener Möglichkeiten habe der Landkreis Waldshut diesbezüglich viel in die Wege geleitet.