Es gibt sie überall: Die schwarzen Schafe. Auch in der Landwirtschaft. Dies zeigt der aktuelle Fall eines Landwirts aus dem Kreis Waldshut. In Zeiten, in denen regionale landwirtschaftliche Produkte einen immer größeren Stellenwert haben, wird es für die Verbraucher immer wichtiger zu wissen, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden. Doch wie erkennt ein Verbraucher das? Und kann ich auf dem Ei erkennen, ob es der Henne gut ging?

Das rät der Landwirt: Kontakt halten

Oswald Tröndle, Landwirt aus Höchenschwand und Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes, rät Verbrauchern, Kontakt mit den Landwirten zu halten. Jeder könne „Tage der offenen Stalltüre“ besuchen, um zu sehen wie die Tiere gehalten werden. Viele Landwirte, wie auch Tröndle selbst, öffnen auch außerhalb solcher Aktionen, also täglich, ihre Stalltüre für Besucher.

So könne sich jeder selbst ein Bild machen. Und auch auf dem Feld könne jeder live miterleben, was passiert. In jedem Dorf im Landkreis gebe es Höfe, in denen auch Bauernhofpädagogik angeboten wird, wo die Teilnehmer das Leben auf dem Hof hautnah miterleben könnten. Hier werden schon Kinder mit dem Landleben vertraut gemacht.

Die Haltungsformen von Hühnern Ökologische Haltung Bei der Erzeugung von Eiern aus der ökologischen Haltung dürfen pro Stall nicht mehr als 3 000 Legehennen gehalten werden. Die Tierzahl ist auf sechs Hennen pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche beschränkt. Außerdem stehen jeder Legehenne 18 cm Sitzstange zu. Ein Auslauf ins Freie ist vorgeschrieben, dabei müssen pro Henne mindestens vier Quadratmeter Auslauffläche zur Verfügung stehen. Die höchstzulässige Anzahl von 230 Legehennen je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche darf nicht überschritten werden. Die Fütterung der Hennen sollte ausschließlich mit ökologischem, möglichst betriebseigenem Futtermitteln erfolgen. Bei der Behandlung der Hennen im Krankheitsfall sind Naturheilmittel und homöopathische Arzneien zu bevorzugen. Die ökologische Erzeugung trägt die Ziffer 0 im Erzeugercode auf dem Ei. Freilandhaltung In der Freilandhaltung haben die Legehennen neben dem Stall, der den Anforderungen an die Bodenhaltung entspricht, tagsüber uneingeschränkt Zugang zu einem Auslauf von vier Quadratmeter pro Henne. Die Auslauffläche sollte zum größten Teil bewachsen sein und nicht zu anderen Zwecken genutzt werden, außer als Obstgarten, Wald oder Weide. Der maximale Radius der Auslauffläche beträgt 350 Meter. Bei einem Radius von 150 bis 350 Meter müssen im Auslauf Unterstände und Tränken vorhanden sein. Die Freilandhaltung trägt die Ziffer 1 im Erzeugercode auf dem Ei. Bodenhaltung Bodenhaltung bedeutet, dass die Legehennen in einem geschlossenen Stall leben, in dem sie sich frei bewegen können. Der Stall kann dabei auf bis zu vier Ebenen übereinander angeordnet sein, die aus Sitzstangen und höher gelegenen Laufflächen bestehen. Auf einem Quadratmeter nutzbarer Stallfläche darf der Tierbestand maximal neun Hennen betragen. Bei der Anordnung der Haltungseinrichtungen auf mehreren Ebenen dürfen es maximal 18 Hennen pro Quadratmeter Stallgrundfläche sein. Insgesamt ist die Legehennenzahl in einer Gruppe auf höchstens 6 000 Legehennen begrenzt. Die Versorgung mit Futter und Wasser erfolgt automatisch. Zur Eiablage können die Hennen Nester aufsuchen und für die Ruhephasen können sie Sitzstangen nutzen. Ein eingestreuter Bereich im Stall oder an der Längsseite, der sogenannte Kaltscharr-Raum, steht den Legehennen mindestens zu zwei Dritteln des Tages zur Verfügung. Aus Hygienegründen wird die Einstreu regelmäßig nachgestreut oder ausgewechselt. Zwei Drittel der nutzbaren Stallfläche werden mit Gitterrosten aus Kunststoff ausgelegt, durch die der Tierkot auf Entsorgungsbänder oder in Kotgruben fällt, sodass die Hennen weitgehend von ihren Ausscheidungen getrennt werden. Die Bodenhaltung trägt die Ziffer 2 im Erzeugercode auf dem Ei. Kleingruppenhaltung

Quelle: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, www.deutsche-eier.info Die Haltung in der Kleingruppe sieht für Hennen unter zwei Kilogramm Gewicht eine Fläche von 800 Quadratzentimeter pro Henne vor und 900 Quadratzentimeter für schwerere Hennen. Die Bedürfnisse der Tiere sind durch ein angemessenes Platzangebot und die Aufteilung des Käfigs in Einstreufläche, Nest und Sitzstangen berücksichtigt. Die Kleingruppe bietet den Legehennen ein abgedunkeltes Nest zur ungestörten Eiablage, Sitzstangen für erhöhtes Ruhen und Einstreu zum Scharren und Picken. Die Gruppengröße beträgt 20 bis 60 Hennen. Die Kleingruppenhaltung trägt die Ziffer 3 im Erzeugercode auf dem Ei.

Das rät die Verbraucherzentrale: Auf die Kennzeichnung achten

„So eine Tierquälerei kann ein Verbraucher ja nie erkennen, er sieht ja die Verhältnisse auf dem Hof nicht“, sagt Christiane Manthey von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Das sind ganz tragische Dinge, die sich abspielen, die von außen nicht einsehbar sind“, so Manthey. Der Verbraucher könne höchstens genauer hinschauen, welcher Eindruck der Hofladen mache.

„Der einzige Punkt, den ein Verbraucher erkennt: Die Eier sollten nicht schmutzig sein“, sagt Manthey. Auch auf die Eierkennzeichnung sollte man beim Eierkauf achten. Aus dieser Kennzeichnung ergeben sich die Herkunft der Eier, die Haltungsform und das Bundesland.

Mit der Betriebsnummer könne der Verbraucher nichts mehr anfangen, es sei denn der Betrieb sei bei KAT registriert, dem Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen. Dann könne man laut Manthey auf dessen Internetseite den Erzeugercode eingeben und erfahre konkret, wo der Betrieb seinen Sitz hat. Der Verein hat zum einen die Rückverfolgung und Herkunftssicherung von Eiern aus Boden- und Freilandhaltung und aus ökologischer Erzeugung zum Ziel. Zum anderen steht KAT für die Durchsetzung einheitlicher Standards für seine Mitgliedsbetriebe in Europa.

Der Erzeugercode auf den Eiern Für den Verbraucher am wichtigsten ist gleich die erste Zahl, die über die Haltung der Legehennen Auskunft gibt. 3 steht für Eier aus Käfighaltung, 2 für Bodenhaltung, 1 für Freilandhaltung und 0 für ökologische Freilandhaltung. Die Buchstaben kennzeichnen das Herkunftsland des Eis. Die darauffolgendenZiffern sind die Betriebsnummer, dabei stehen stehen die ersten zwei Zahlen für das Bundesland (08 steht zum Beispiel für Baden-Württemberg). Hat ein Landwirt mehrere Ställe, ist die letzte Zahl des Codes die Stallnummer.

Die Kennzeichnungsnummer auf dem Ei sollte man laut Manthey aber nicht mit der Packstellennummer auf der Packung verwechseln. Denn das Ei könne in einem anderen Land verpackt worden sein als dort, wo es ursprünglich herstamme.