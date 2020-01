von Rosemarie Tillessen

Was ist eigentlich aus der Reise von Santhori nach Shanghai geworden? Zur Erinnerung: Der Zurzacher Künstler Santhori (mit bürgerlichem Namen Thomas Riederer) ist im vergangenen Jahr gebeten worden, im September 2019 im „Shanghaier Himalayas Museum“ in Shanghai eine vierwöchige Einzelausstellung mit seinen Werken zu gestalten. Die offizielle Einladung der Museumsleitung lag vor. Außerdem war für den Mai 2019 eine Vorbesichtigung der Räume geplant. Santhori freute sich auf dieses Abenteuer, aber er ahnte schon damals: „Da gibt es noch viele Stolpersteine und Schwierigkeiten, denn die Chinesen sind sehr gründlich und bürokratisch in ihren Vorbereitungen.“

Zur Person Santhori wurde 1949 als Thomas Riederer in Zürich geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Kürschner und lernte Modefachzeichner. Nach einem Volontariat bei verschiedenen Künstlern arbeitete er zunächst auf dem Bau, als Chauffeur sowie als Tennis- und Skilehrer. Aber nebenher zeichnete er bereits, fertigte Siebdruckarbeiten an und malte mit Acrylfarben. Längst hat er sich mit internationalen Performances und Ausstellungen einen Namen gemacht. Santhori ist verheiratet und hat drei Kinder. Heute lebt er mit seiner Ehefrau in Bad Zurzach und hat sein Atelier im nahen früheren Solvay-Betriebskindergarten.

So konnte die Reise im Mai nicht stattfinden, da im ganzen Land das 70-jährige Bestehen der Chinesischen Republik gefeiert wurde. Und noch ein Problem: Das Himalayas Museum hatte einen neuen Sekretär erhalten, der das bisherige Museumsteam entlassen hatte, weil er ein neues Konzept hatte und Profit machen wollte, statt reine Ausstellungen. „Vorher war das eine Non-Profit-Organisation“, erklärt Santhori. „Ich hätte also viel draufzahlen müssen. Das kam für mich nicht infrage.“

Saanthori neben dem Bild „Wer läuft denn da?“ in seinem Haus in Bad Zurzach. | Bild: Rosemarie Tillessen

Natürlich war er zunächst enttäuscht. „Aber aus etwas Negativem kann schnell etwas Positives entstehen. Und Chinesen geben nie auf“, ergänzt er lachend. So planten seine beiden chinesischen Helfer und Initiatoren – der Projektleiter für Kultur- und Wirtschaftsprojekte in der Schweiz, Son Yunlong und die Professorin Liu von der Kunsthochschule Peking – einfach um: Santhori solle erst einmal in Peking an der Universität einen Vortrag halten und später dort eine museale Verkaufsausstellung in der „White Box Gallery“ präsentieren.

Kultur Der Schweizer Künstler Santhori stellt erstmals seine Werke in China aus Das könnte Sie auch interessieren

Also reiste er am 13. Oktober für zehn Tage nach Peking. Und er schwärmt: „Es war sehr anstrengend, aber voller Erlebnisse. Ich hielt einen Vortrag über meine Kunst und meine Technik. Alle waren sehr freundlich und wollten alles von mir wissen. Und der Direktor von der „White Box Gallery“ hat mich kennengelernt und will eine Ausstellung mit mir machen. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber alles geht sehr langsam. Jetzt warte ich auf seine verbindliche Zusage.“ Nach zehn Tagen und vielen überwältigenden Eindrücken flog er zurück. Im November lud er dann Freunde und Bekannte unter dem Motto „Back from Beijing“ („Zurück von Peking“) in sein Schweizer Atelier ein und berichtete von seinen Erlebnissen in China. Jetzt heißt es für ihn: Weiter Warten.