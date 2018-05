Kreisverkehrswacht Waldshut muss Millionen in Verkehrsübungsplätze investieren

Die Verkehrswacht benötigt für die Fortführung ihrer Radfahrausbildung ab dem Schuljahr 2018/19 zwei Verkehrsübungsplätze. Die Kosten dafür gehen in die Millionen.

Die Kreisverkehrswacht Waldshut steht vor einer Mammutaufgabe. Zur Fortführung der Radfahrausbildung nach Schuljahresende 2018/19 werden zwei Verkehrsschulungsplätze benötigt. Ein Waldshuter Planungsbüro berechnete die Kosten für einen stationären Platz kürzlich auf 1,4 Millionen Euro – ohne Grundstückskosten. Eine Alternative bestünde in einem mobilen Platz, der zwar günstiger, aber laut Kreisverkehrswacht ungenügend sei. Wie die kosten gestemmt werden sollen, ist in beiden Fällen noch völlig unklar. Das Land hat lediglich Fördergelder in Höhe von 30 000 Euro zugesagt.

Hintergrund ist die Verwaltungsvorschrift Radfahrausbildung, die das Innenministerium Baden-Württemberg zum 1. September 2017 geändert hat, wie der stellvertretende Vorsitzende Thorsten Stauch in der Hauptversammlung der Verkehrswacht erläuterte. Die praktische Ausbildung darf nun erst ab der dritten Übungseinheit im Realverkehr erfolgen, wenn die Schüler das Fahrrad bereits sicher beherrschen.

Die ersten beiden Einheiten müssen dazu im sogenannten Schonraum von stationären oder mobilen Jugendverkehrsschulen erfolgen. Diese Regelung gilt in Baden-Württemberg bereits seit 2002. Im Landkreis Waldshut wurde die bisherige Praxis bisher auf Grundlage einer internen Absprache zwischen der damaligen Kreisverkehrswachtführung, der Polizei und dem Landratsamt geduldet. Aus diesem Grund sei auch keine Finanzierungsplanung in Angriff genommen worden, erklärte Stauch.

Nach der Fusion mit der Ortsverkehrswacht Bad Säckingen, die laut dem Verein bis Mitte des Jahres vollzogen sein soll, werden mindestens zwei Plätze benötigt. Bisher plante man einen gut ausgestatteten mobilen Platz für den westlichen und einen stationären für den östlichen Landkreis, wo sich mehr Schulen befinden, und war von rund 700 000 Euro Gesamtkosten für beide Anlagen ausgegangen. Die Verkehrswacht erachtet eine rudimentäre mobile Lösung, einen Platz mit aufgemalten Fahrbahnmarkierungen, der sich für den Zugang zu Toiletten in der Nähe einer Schule oder Sporthalle befinden muss, als ungenügend für die adäquate Radfahrausbildung.

Dieser würde nur die Mindestanforderungen des Innenministeriums erfüllen und selbst dann noch 250 000 Euro kosten. Stellvertretender Vorsitzender Stauch sagt: „Wir wollen, dass sich die Kinder bei uns sicher bewegen, aber die Verkehrswacht wird sich nicht verschulden.“ Immerhin: Die Gemeinde Wutöschingen hat der Verkehrswacht ein passendes Gelände angeboten. Im westlichen Landkreis laufen Gespräche über einen Platz im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach. Laut Kreisverkehrswacht befinden sich eine Handvoll weiterer Landkreise in einer ähnlichen Situation, da auch sie keine eigenen Verkehrsschulungsplätze besitzen.

Die Verkehrswacht und die Ausbildung