Kreis Waldshut Kreisfeuerwehrverband verabschiedet seinen Vorsitzenden Manfred Rotzinger mit viel Lob und Anerkennung

Der langjährige Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Waldshut Manfred Rotzinger wurde mit viel Lob und zahlreichen Ehrenmedaillen verabschiedet.

Nachdem die neue Spitze des Kreisfeuerwehrverbands Waldshut gewählt wurde, verließ der bisherige Verbandsvorsitzende Manfred Rotzinger nach 20 Jahren am Versammlungsabend exakt um 23.15 Uhr seinen Podiumsplatz. Für ihn war es die letzte Kreisversammlung in dieser Funktion, wie auch für Kreisbrandmeister Thomas Santl. Beide hatten in zwei Jahrzehnten sehr gut zusammengearbeitet und berufliches Engagement und ehrenamtlichen Einsatz zu einem Ganzen vereint.

Der langjährige Polizeichef im Landkreis Waldshut, Klaus Danner, hatte es auf den Punkt gebracht, als er als Bürger den Dank an die beiden und alle im Einsatz befindlichen Personen zum Ausdruck brachte. "Thomas Santl und Manfred Rotzinger haben der Feuerwehr ein Gesicht gegeben." Sie hätten gewirkt wie zwei ineinander greifende Zahnräder und diese zum Schwungrad gemacht.

Die vielen Regularien, die bei der Versammlung auch zu erledigen waren, rückten zum Abschied von Manfred Rotzinger ziemlich in den Hintergrund. Nicht enden wollte die lange Reihe all derjenigen, die mit Lob und Anerkennung das Engagement des scheidenden Verbandsvorsitzenden, der zehn Jahre auch stellvertretender Kreisbrandmeister war, verdeutlichten.

Namens der Bürgermeister dankte Albrucks Bürgermeister Stefan Kaiser dem "engagierten Feuerwehrmann und ehemaligen Gemeinderatskollegen". Mit Manfred Rotzinger und Thomas Santl gehe eine Ära zu Ende.

So sah dies auch Bezirksbrandmeister Adrian Wiebel bei der Überreichung des Ehrenzeichens in Gold an Manfred Rotzinger. Mit der Ehrenmedaille des Landkreises Waldshut in Silber würdigte Landrat Martin Kistler den scheidenden Verbandsvorsitzenden, der energiegeladen, stets klare Kante gezeigt habe, aber sich mit Herzblut und Leidenschaft für "seine Feuerwehr" eingesetzt habe.

Als "Größe" habe man Manfred Rotzinger im Landesverband geschätzt, versicherte der Vizepräsident Gerhard Lei. Er habe es ausgezeichnet verstanden, den Gremien den Blick für den ländlichen Raum zu vermitteln.

Mit der Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbandes wurde sein langjährige Wirkens für die Feuerwehren gewürdigt. Selbst wenn er angeeckt sei, habe der scheidende Vorsitzende seinen Weg zum Wohle der Feuerwehren nie verlassen, meinte sein Stellvertreter Andreas Schulde am Ende einer gemeinsamen Zeit, die für Manfred Rotzinger mit dem Titel des neuen Ehrenvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Waldshut endete.