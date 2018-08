von Brigitte Chymo

Im sogenannten Kofferprozess vor dem Landgericht Waldshut war gestern der fünfte Verhandlungstag angesetzt. Schauplatz der Verhandlung war dieses Mal aber nicht ein Gerichtssaal, sondern der Tatort selbst. Konkret ging es um das Wohnhaus des Angeklagten in Schopfheim, in dem sich jene Tat ereignete, aufgrund derer seit Juli dieses Jahres der Berufungsprozess am Landgericht Waldshut im Gange ist.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli 2010 bei einem Tumult anlässlich einer Hausdurchsuchung den anwesenden Staatsanwalt durch den Wurf oder das Herabfallen lassen eines Aluminiumkoffers von einer Empore aus verletzt zu haben.

In einem ersten Prozess 2012 war das Amtsgericht Schopfheim bereits zu der Erkenntnis gelangt, dass der Angeklagte zumindest fahrlässig gehandelt habe und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe. Sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch der Verurteilte gingen gegen dieses Urteil in Berufung.

Beim Vor-Orttermin gestern in Schopfheim klingelte Richter Marc Gerster pünktlich um 9 Uhr am Wohnhaus des Angeklagten. Zusammen mit Staatsanwältin Ramona Schmidt vom Amtsgericht Lörrach sowie den Schöffen wurden jene Bereiche des Erd- und Obergeschosses inspiziert, die für den Tathergang relevant sind. Seitens des Angeklagten waren Rechtsanwalt Matthias Müller als Verteidiger sowie die Ehefrau des Angeklagten anwesend. Die Gattin ist ein zum Prozess zugelassener Beistand und hat gleichberechtigtes Fragerecht.

Es gehe an diesem Verhandlungstag ausschließlich darum, die Örtlichkeit in Augenschein zu nehmen, bemühte sich Richter Marc Gerster, Diskussionen zum Tathergang weitgehendst auf ein Minimum zu beschränken. Grund waren der Bezug der Verteidigung auf frühere Zeugenaussagen, die im laufenden Prozess bisher noch nicht eingeführt sind.

Mit einem Lasermessgerät wurden die Räumlichkeiten genau ausgemessen. Die Anwesenden nahmen auch in jener Polstergruppe im Erdgeschoss Platz, in der seinerzeit der Staatsanwalt saß, als ihn der Koffer an Schulter und Nacken traf. Der Koffer kam von der Empore im Obergeschoss, unklar ist aber, von welchem Standort aus. Ebenso, ob der Angeklagte einen gezielten Wurf tätigte oder der Koffer in Folge eines Gerangels über das Geländer und in die Tiefe fiel.

Die Verteidigung jedenfalls vertritt die Hypothese, dass der Koffer aus einem Gerangel heraus von der Empore fiel und zweifelt insbesondere jene Angaben an, die den Angeklagten bei einem zielgerichteten Wurf gesehen haben wollen. Richter Marc Gerster erwägt zwecks Wahrheitsfindung, eventuell einen zweiten Vor-Orttermin am Tatort zusammen mit den Zeugen anzusetzen.

Die Verhandlung wird kommenden Monat in Waldshut fortgesetzt werden. Nächster Termin ist der 10. September, um 8.30 Uhr am Landgericht Waldshut.

