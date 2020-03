Hartnäckig halten sich die Gerüchte: Die Kaufland-Filiale in Lörrach habe am vergangenen Samstag aufgrund von Mangel an Waren bereits um 18.30 Uhr geschlossen. Doch das stimmt gar nicht, wie eine Mitarbeiterin des Marktes auf Anfrage erklärt.

Ein weiteres Gerücht besagte, dass die Filiale in dieser Woche ihre Pforten gar nicht erst öffnen soll. Doch auch dies dementiert eine Mitarbeiterin besagter Filiale: Es gebe keine Pläne, das Kaufland außerplanmäßig zu öffnen oder zu schließen.

Aufgrund des Corona-Virus legen sich immer mehr Menschen einen Vorrat an nicht-verderblichen Waren an. Deswegen sind in einzelnen Einzelhandelsgeschäften in der Region Waren wie Nudeln, Konserven oder Desinfektionsmittel inzwischen Mangelware. So sind auch in der Lörracher Kaufland-Filiale immer wieder leere Regale zu sehen. Zur Schließung der Kaufland-Filiale in Lörrach hat das allerdings noch nicht geführt.