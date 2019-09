Sind Katzenfänger in Görwihl unterwegs? Die Vermutung liegt nahe, weil in letzter Zeit häufig Katzen spurlos verschwunden sind. „Dass immer wieder mal Katzen verschwinden, ist bekannt“, erklärte am Freitag Alexandra Brutsche aus Görwihl. Aber was ihr am Freitag widerfahren ist, hat sogar sie aus der Fassung gebracht.

Wallbach Na sowas: Schildkrötendame legt Eier im Privatgarten in Wallbach ab Das könnte Sie auch interessieren

Ihre Katze Bella, früher gern gesehener Gast im Modehaus Mutter, sei gestern nach längerer Absenz am späten Nachmittag mit einer Fangschlinge um den Bauch gefunden worden. Möglicherweise habe das Tier sich dagegen gewehrt, eingefangen zu werden, und vermochte zu flüchten. „Sie muss unheimlichen Kampfgeist entwickelt haben, der Draht war um ihren Bauch geschlungen. Sie hat es geschafft...“, sagt Alexandra Brutsche. Sie hat die Polizei informiert. Katzenhalter in Görwihl sind gut beraten, auf ihre Lieblinge zu achten.