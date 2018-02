Kreis Waldshut Jürgen Glocker arbeitet künftig beim Hans-Thoma-Museum mit

Jürgen Glocker arbeitet nach dem Ende seiner Tätigkeit als Kulturreferent des Landkreises Waldshut nun als Berater des Hans-Thoma-Museums in Bernau.

Jürgen Glocker, ehemaliger Kulturreferent des Landkreises, unterstützt ab sofort das Team des Hans-Thoma-Kunstmuseums in Bernau als Berater. Dies schreiben der Bernauer Bürgermeister Rolf Schmidt und Margret Köpfer, die Leiterin der Bernauer Museen, in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Schmidt sagte, dabei gehe es unter anderem um die Öffentlichkeits- und Pressearbeit: „Jürgen Glocker, der unseren Museen seit vielen Jahren eng verbunden ist, besitzt einen reichen Erfahrungsschatz im Kulturbetrieb, insbesondere im Kunstbereich, und verfügt regional, überregional und international über hervorragende Verbindungen. Wir freuen uns, dass er nun unser Team verstärkt und unterstützt.“

Margret Köpfer fügte hinzu, sie kenne Jürgen Glocker schon seit langer Zeit, und die Chemie stimme: „Ich weiß, dass er hervorragend zu schreiben versteht, dass ihm das Profil des Hans-Thoma-Kunstmuseums am Herzen liegt und dass er gute Ideen hat.“ Jürgen Glocker selbst betonte, er habe seit vielen Jahren, ja sogar seit Jahrzehnten eng mit der Gemeinde Bernau und mit dem Hans-Thoma-Kunstmuseum zusammengearbeitet und freue sich, dass er jetzt gewissermaßen zum Haus gehöre: „Das Hans-Thoma-Kunstmuseum ist eines der interessantesten Museen weit und breit. Es ist eine Ehre für mich, im Team von Margret Köpfer, die ich sehr schätze, mitarbeiten zu dürfen.“

Jürgen Glocker wurde 1954 geboren, ist promoviert und leitete nach Tätigkeiten an den Universitäten von Tübingen und Münster 30 Jahre lang das Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Waldshut. Zu seinen Tätigkeitsfeldern gehörte unter anderem Schloss Bonndorf, das er zu einem Kulturzentrum mit mehreren Sparten ausgebaut hat. Bekannt wurde das Schloss vor allem durch zahlreiche Präsentationen zur Klassischen Moderne und zu wichtigen Positionen der zeitgenössischen Kunst.

Seit vielen Jahren gehört Glocker, der unter anderem auch in zahlreichen Jurys des baden-württembergischen Kunstministeriums tätig war und ist, der Auswahl-Kommission für den Naturenergie-Förderpreis an, der in jedem zweiten Jahr am Hans-Thoma-Tag in Bernau vergeben wird. Er hat neben einer Fernseh-Erzählung (Arte), mehreren Hörspielen (SWR), Romanen und Lyrikbänden auch zahlreiche Veröffentlichungen zu Kunst und Literatur vorgelegt. Unter anderem hat er die von der Gemeinde Bernau und vom Landkreis Waldshut herausgegebene Neuausgabe von Hans Thomas Erinnerungsbuch „Im Winter des Lebens“ redigiert. Zuletzt erschien sein Band „Hans Thoma in Bernau“ (Morio Verlag Heidelberg, 2017), der auch im Hans-Thoma-Kunstmuseum erhältlich ist.