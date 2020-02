Jestetten vor 38 Minuten

Jestetten lebt von und mit den Schweizern: Über ein besonderes und bereicherndes Verhältnis

Jestetten weist einige einzigartige Besonderheiten am Hochrhein auf: Discounter machen hier deutschlandweit den meisten Umsatz pro Quadratmeter, der Strom kommt aus dem Nachbarland und wenn auch der Boom des Rotlicht-Milieus passé ist, so profitiert der einst „Klein Las Vegas“ genannte Ort am Hochrhein von seiner ganz besonderen Lage.