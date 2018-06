Kreis Waldshut In der warmen Jahreszeit werden Zecken wieder zur Gefahr

Zecken können gefährliche Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen. Der Landkreis Waldshut gilt als FSME-Risikogebiet. Nach einem Aufenthalt im Freien sollte man sich und Haustiere nach Zecken absuchen.

Sie sind so klein, dass sie leicht zu übersehen sind, doch ihr Biss kann schwerwiegende Folgen haben – die Rede ist von Zecken, die gerade bei den derzeitigen Temperaturen wieder erhöht aktiv sind. Das kann für ihre Opfer gefährlich werden, denn die Parasiten können beim Saugen von Blut gefährliche Krankheiten übertragen, weiß Rolf von Olnhausen, Amtsarzt beim Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut. "In Deutschland können die Zecken die Borreliose, eine bakterielle Infektion, sowie die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen, die durch Viren verursacht wird und in erster Linie im süddeutschen Raum vorkommt", erklärt von Olnhausen auf Anfrage dieser Zeitung.

Landkreis Waldshut gilt als FSME-Risikogebiet

Der Landkreis Waldshut gilt, wie fast ganz Süddeutschland, als ein FSME-Risikogebiet. Gegen die gefährliche Gehirn- und Hirnhautentzündung kann man sich jedoch impfen lassen. "Alle Menschen, die sich in einem FSME-Risikogebiet aufhalten und gegenüber Zecken exponiert sind oder durch FSME beruflich gefährdet sind wie zum Beispiel Forstarbeiter oder in der Landwirtschaft arbeitende Personen sowie Laborpersonal sollten gegen FSME geimpft werden", empfiehlt der Amtsarzt. Rund 97 Prozent der 2017 ge­meldeten FSME-Er­krankten seien laut Robert-Koch-Institut, eine zentrale Einrichtung des Bundes zur Krankheitsüberwachung und -prävention, nicht oder nur un­zu­reichend ge­impft gewesen.

Auch Borreliose kann durch Zecken übertragen werden

Als weitere Krankheit kann Borreliose durch Zecken übertragen werden. Einen Impfstoff dagegen gebe es in Deutschland jedoch nicht, so von Olnhausen. Eine Borreliose-Erkrankung ist jedoch mit Antibiotika behandelbar. Wichtig sei es also, sich und seine Haustiere nach einem Aufenthalt im Garten, auf dem Rasen, im Wald oder auf Waldwegen auf Zecken abzusuchen. Entdeckte Zecken sollen laut von Olnhausen so schnell wie möglich entfernt werden. Hierbei sei zu beachten, dass die Zecke nicht gequetscht wird, erklärt der Amtsarzt. Sollten grippeähnlich Symptome wie Fieber nach einem Zeckenbiss auftreten, empfiehlt von Olnhausen, einen Arzt aufzusuchen.

Tipps gegen Zecken Das Gesundheitsamt Waldshut rät, sich und Haustiere nach einem Aufenthalt im Freien nach Zecken abzusuchen und diese sofort zu entfernen. Bevorzugen Stellen sind etwa Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeugen, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehle. Zum Entfernen greift man die Zecke mit einer geeigneten Pinzette oder einem speziellen Zeckenentfernungsinstrument nahe der Hautoberfläche und zieht sie langsam und gerade aus der Haut heraus. Die Zecke sollte dabei nicht gedreht werden. Sollte sich einige Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich eine deutliche ringförmige Hautrötung ausbilden oder sollten grippeähnliche Symptome wie Fieber auftreten, empfiehlt sich der Gang zum Arzt. (hal)