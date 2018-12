von Peter Rosa

Frau Spitz, was halten Sie von E-Bikes?

Grundsätzlich halte ich das für eine sehr gute Entwicklung. Das E-Bike bietet für viele Personen neu die Möglichkeiten, wieder aktiv Rad zu fahren, was mit dem normalen Rad vielleicht schwierig war. Ich denke da zum Beispiel an das gemeinschaftliche Rad-Erlebnis, oder wenn aus gesundheitlichen Gründen wie zum Beispiel Knieproblemen Radfahren aufgrund von Kraftspitzen nicht mehr möglich war. Oder natürlich auch wenn man den Berufsweg, den Einkauf nun mit dem E-Bike statt mit dem Auto erledigt. Da ist das E-Bike eine tolle Errungenschaft. Allerdings sehe ich den aktuellen Hype auch etwas kritisch. Wenn zum Beispiel schon Kids oder Jugendliche ausschließlich mit dem E-Bike unterwegs sind, frage ich mich, ob das sinnvoll ist, sowohl ökologisch als auch gesundheitlich.

Sabine Spitz sieht einige Vorteile bei E-Bikes. | Bild: Ralf Schäuble

Wem empfehlen Sie das elektrisch unterstützte Fahren am ehesten?

Das hängt ganz individuell von den Umständen ab und was man machen will. Für alle, die ohne elektrische Unterstützung nicht mehr Radfahren können, ist das E-Bike eine super Lösung. Oder auch für Personen, die aufgrund von Bewegungsmangel nicht mehr fit sind, ist das E-Bike ein idealer Einstieg zum Radfahren. Aber auch für Familien, die gemeinsam mit dem Rad unterwegs sein wollen und mit dem E-Bike Leistungsunterschiede ausgleichen können. Sportlichen Personen würde ich eher zum normalen Rad raten.

Was halten Sie von dem Argument, dass E-Bikes nicht für Trainingszwecke beziehungsweise die Steigerung der Fitness geeignet sind?

Das stimmt ja so nicht, da man auf jeden Fall noch selbst treten muss. Letztlich entscheidet dann jeder selbst, wie viel Leistung er selbst bringt. Je größer der Eigenanteil, umso größer das Plus für die eigene Fitness – und der Akku wird auch geschont. Ich denke, für viele kann es einfach wieder ein Einstieg sein, sich überhaupt wieder auf das Rad zu setzen, was dann auf jeden Fall ein Gewinn für die eigene Gesundheit und Fitness ist. Gerade in unserer Gegend, wo es ständig auf und ab geht.