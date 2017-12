Kreis Waldshut Im Landkreis Waldshut gab es 2016 weniger Insolvenzen als im Jahr davor

Die Gerichte notierten 2016 acht Insolvenzanträge im Landkreis Waldshut, ein Jahr zuvor waren es noch 15.

In Baden-Württemberg sank die Zahl der Unternehmenspleiten, im Kreis Waldshut auch: Hier notierten die Gerichte 2016 acht Insolvenzanträge. Ein Jahr zuvor waren es noch 15. Gegen die Unternehmen, die ihre Zahlungsunfähigkeit feststellen lassen wollten, bestanden Forderungen von 6,864 Millionen Euro. Geld, das wohl größtenteils verloren ist.

Im sechsten Jahr in Folge ging deutschlandweit die Zahl der Firmeninsolvenzen zurück. Rund 21 500 Firmenpleiten registrierte das Statistische Bundesamt 2016 – so wenige wie noch nie seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. Allerdings schlitterten zuletzt mehr größere Firmen in die Zahlungsunfähigkeit, sodass der Schaden höher ausfiel. Die Amtsgerichte bezifferten die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger auf rund 27,4 Milliarden Euro (2015: 17,5 Milliarden Euro).

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zuletzt um 197 gesunken. 2016 meldeten landesweit 1672 Unternehmen und Unternehmer Insolvenz an. Bei 550 klappten die Insolvenzrichter den Aktendeckel rasch wieder zu: Diese Verfahren wurden mangels Masse abgewiesen. Im Kreis Waldshut betraf das drei Unternehmen. "Mangels Masse" heißt es im Amtsdeutsch, wenn nicht genug Geld da ist, um die Kosten des Verfahrens zu bezahlen, denn Insolvenzrichter und -verwalter arbeiten nicht zum Nulltarif. Bei fünf Unternehmen im Kreis Waldshut wurde das Verfahren eingeleitet, es kam zur "geordneten Insolvenz". Überprüft wird dabei im Wesentlichen, ob "Zahlungsunfähigkeit" und/oder "Überschuldung" vorliegt.

Neben den Existenzen von Unternehmen und Unternehmern und den Verlusten für die Gläubige geht es um Arbeitsplätze. 2016 waren im Kreis Waldshut 102 Arbeitsplätze von Insolvenzverfahren betroffen, 249 weniger als im Jahr davor. Landesweit betraf es 9908 Beschäftigte (Vorjahr: 12 827).