von Gudrun Deinzer, Marion Rank und Johanna Meister

Für Pfarrer gehört Arbeit an Weihnachten dazu

„Ich kann mir Weihnachten gar nicht ohne Arbeit vorstellen“, sagt Pfarrerin Ina Geib. Mit ihrem Mann Mathias führt sie die evangelische Kirchengemeinde Bonndorf, zuständig auch für Wutach, jeweils mit allen Ortsteilen. Seit 33 Jahren sind die beiden als Pfarrer Seit’ an Seit’ tätig. Die beiden Söhne sind längst erwachsen. Mit Kindern war die Situation an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen freilich noch einmal anders. „Für unsere Jungs war aber sehr schnell klar, dass vieles, was bei anderen stattfindet bei uns einfach nicht geht“, sagt Ina Geib und erzählt von einem einfachen Weihnachtsessen mit Würstchen und Kartoffelsalat. „Die Kinder haben bei uns eigene Traditionen geformt. Sie haben beispielsweise immer am Morgen des Heiligen Abends den Baum geschmückt“, so Matthias Geib.

Mathias und Ina Geib sind beide Pfarrer in der evangelischen Kirche Bonnnndorf – Weihnachten ohne Arrbeit können sie sich gar nicht vorstellen. | Bild: Deinzer, Gudrun

„Der erste Gottesdienst ist ja nachmittags, also muss man die Spannung bis dahin halten, zudem ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, herumzurennen und zu schauen, ob man nichts vergessen hat“, sagt Ina Geib. Die Liste ist lang: Technischen Dinge wollen bedacht sein, – etwa das Umstellen der Zeit für das Kirchengeläut oder der Heizung, bis hin zum Einpacken der Geschenke für Mitarbeiter. „Wenn ich dann die Kinder sehe, wie sie vor dem Krippenspiel ganz hibbelig sind, finde ich das niedlich.“

Gar nicht schlimm findet sie, wenn einmal etwas nicht so klappt. „Ich glaube, wir haben trotz allem ein viel ruhigeres Weihnachten als die meisten, weil wir uns aufs Wesentliche konzentrieren können.“ Und Mathias Geib, der am Heiligen Abend als Organist fungiert, freut sich: „Wenn dann am Ende die gesamte Gemeinde ‚Oh Du Fröhliche‘ singt, ist das erhebend, da kann ich gar nicht anders als alle Register ziehen.“

Für Gastronomen ist Arbeiten an Weihnachten bereits eine Tradition

Wen es nach den Weihnachtsfeierlichkeiten am Heiligabend nicht mehr im Haus hält, kann in einigen Kneipen oder Bars der Region musikalische und gesellige Abwechslung finden. Wie beispielsweise in der Casa-blanca Piano-Bar in der Waldshuter Innenstadt. Inhaber Ralf Hezel öffnet ab 21 Uhr die Türen zu seinem Lokal. „Wir haben schon immer an Heiligabend geöffnet“, erklärt er. „Es ist im Prinzip schon eine Tradition“, fügt er hinzu. Ausmachen tue ihm das Arbeiten während der Feiertage wenig: „Für mich ist das ganz normal, das ist meine Routine.“ Ralf Hezel ist es sogar gelungen, an diesem besonderen Abend einen Live-Musiker zu engagieren.

Arbeiten an Heiligabend hat für Ralf Hezel, Inhaber der Bar Casablanca in Waldshut bereits Tradition. | Bild: Johanna Meister

In diesem Jahr wird wieder der Singer-Songwriter Andy „Dreamy Day“, der sich selbst auf der Gitarre oder dem Klavier begleitet, die Gäste musikalisch unterhalten. Er ist eine bekannte Stimme im Casablanca und sorgt nun bereits zum vierten Mal als „rockender Weihnachtsmann“ für Stimmung. Das Publikum an Heiligabend sei ganz gemischt, so Hezel: „Wir haben keine Reservierungen, die Leute kommen einfach, wie sie Lust haben, in Gruppen oder alleine und genießen einen Drink und die Geselligkeit.“ Ralf Hezel selbst feiert Weihnachten am frühen Heiligabend gemeinsam mit seiner Familie, bevor er die Weihnachtsplätzchen gegen einen Cocktailshaker austauscht.

Eine besinnliche halbe Stunde auf dem Polizeirevier

Im Turnus von fünf Jahren heißt es für jeden Kollegen des Polizeireviers Bad Säckingen: Dienst an Heiligabend, anstatt zu Hause im Kreis der Familie zu feiern. Dieses Jahr ist Polizeihauptkommissar Stephan Krohs, 44, an der Reihe. Sein Dienst beginnt um 20 Uhr und endet am nächsten Morgen um 6 Uhr. Der Dienstgruppenleiter, seit elf Jahren bei der Polizei, sieht das Ganze gelassen: „Dann findet die Bescherung zu Hause eben früher statt oder später, vor dem Dienst oder danach, verschiebt sich nur zeitlich.“ Ein kleines Stückchen Normalität, sprich Weihnachtsstimmung, versuchen Krohs und seine Kollegen trotzdem zu erhaschen: „Wir bemühen uns, etwas gemeinsam zu machen, eine besinnliche halbe Stunde, gemeinsam zu essen.“ Durchaus auch mal ein Racelette. Alles, was unterbrochen und wieder fortgesetzt werden kann, wenn ein Einsatz ansteht. Vor Mitternacht sei es „eher ruhig, entspannt“, da alle Menschen feiern würden, erzählt Krohs.

Stephan Krohs hat an Heiligabend auf dem Polizeirevier in Bad Säckingen Dienst. Dennoch gibt es dort mindestens eine besinnliche halbe Stunde. | Bild: Rank, Marion

Nach Mitternacht könne es dann schon zu Hausstreitigkeiten kommen, Bränden oder alkoholbedingten Verkehrsunfällen. Schlägereien gebe es eher abhängig davon, ob eine Diskothek geöffnet habe, sagt Krohs. Tagsüber werde an Heiligabend große Präsenz seitens der Polizei gezeigt, denn Ladendiebstähle seien ein großes Thema an diesem Tag. „Das Risiko wird höher eingeschätzt, es ist mehr Geld in den Ladenkassen“, so Krohs. Der Polizeihauptkommissar stellt fest, dass die Menschen tagsüber unentspannt sind, das Stresslevel durch die letzten Einkäufe oder Parkplatzsuche ist hoch. Haben dann die Läden geschlossen, sei es bis Mitternacht sehr entspannt. Was Stephan Krohs an Heiligabend auffällt, ist „eine andere Stimmung“ bei den Anrufern: „So etwas wie Respekt“ der Anrufer für die an diesem Tag arbeitenden Polizisten.

Besondere Anrufe bei der Integrierten Leitstelle des DRK

Wer an Heiligabend im Landkreis Waldshut die 112 wählt, hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Luisa Güntert am anderen Ende der Leitung. Die Leitstellen-Disponentin der integrierten Leitstelle des DRKWaldshut ist eine der Menschen, die Heiligabend nicht mit der Familie verbringen wird. Stattdessen hat sie zwei 14-Stunden-Schichten übernommen. „Bei uns dürfen nur zwei Mitarbeiter über die Weihnachtsfeiertage Urlaub nehmen, sonst bekommen wir unsere Schichten nicht besetzt“, erklärt Güntert. „Mitarbeiter, die schon länger keinen Weihnachtsurlaub mehr hatten, haben Vorrang.“ Für Luisa Güntert ist es das zweite Jahr in Folge, in dem sie an Heiligabend vor den Bildschirmen und dem Telefon sitzen wird.

Luisa Güntert ist Disponentin der Integrierten Leitstelle des DRK in Waldshut und hat an Heiligabend Dienst. | Bild: Johanna Meister

Während der Weihnachtszeit kann es auf der Leitstelle manchmal zu besonderen Anrufen kommen, erzählt die Disponentin: „Leute, die zu Weihnachten ein neues Handy bekommen, probieren gerne mal den Notruf-Knopf aus. Oder alte Leute, die sonst an Heiligabend einsam sind, rufen dann gerne mal den Arzt.“ Trotzdem soll der Heiligabend eine etwas besondere Arbeitsschicht für die Mitarbeiter der Leistelle werden. „Unterm Jahr schaffen wir es normal nicht, alle zusammen zu essen. Doch an Heiligabend werden wir versuchen, ein gemeinsames Weihnachtsessen auf die Beine zu stellen, zu dem jeder etwas mitbringt“, erzählt Güntert. Privat kommt dann erst am zweiten Weihnachtsfeiertag Weihnachtsstimmung auf. „Am 26. Dezember fahren wir zu meiner Familie nach Konstanz, wo wir dann nochmal gemeinsam feiern können.“