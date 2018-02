Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Was vor 100, 75, 50 und 25 Jahren in der Region geschah

Im Alb-Bot' stoht's: Was vor 100, 75, 50 und 25 Jahren in der Region geschah

25. Februar 1918 fällt ein siebenjähriges Mädchen der Diphtherie in Dietlingen zum Opfer. 1943 konnte man sich über einen besonderen Gast in Waldshut freuen: Der bulgarische Cellist Popoff gab ein Konzert im Kornhaussaal.

Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – „Die Grenzpolizei stellt seit Monaten fast täglich gefälschte Führerscheine aus Jugoslawien oder Albanien sicher“, berichtete der Alb-Bote am 13. Februar 1993. „Die Benutzer der Falsifikate geben an, in ihrem Heimatland nie einen Führerschein gemacht zu haben, weil man dazu kein Geld oder keine Möglichkeit hatte, ein Auto zu fahren. Erst mit der – meist unfreiwilligen – Ausreise aus dem Heimatland ergebe sich die Möglichkeit, ein Auto fahren zu können. Grund genug für organisierte Fälscherbanden, gefälschte Führerscheine anzubieten. So verschaffen sich viele Staatsangehörige aus Jugoslawien und Albanien zu Preisen zwischen 300 und 800 Mark falsche Führerscheine, die oft genug sogar beim Landratsamt zur Umschreibung in eine deutsche Fahrerlaubnis eingereicht werden.“

Lottstetten-Balm – „Es stinkt zum Himmel von der seit 1. Januar geschlossenen Kreismülldeponie in Lottstetten, die einen Steinwurf von den Häusern des Ortsteils Balm entfernt vor sich hin gast“, berichtete der Alb-Bote Mitte Februar 1993. „Auf wiederholte Anfragen hin beim Landratsamt sei zwar erklärt worden, dass seit Sommer 1992 eine Firma mit der Abdeckung durch eine 75 cm dicke Lehmschicht beauftragt sei, die Schuld somit nicht beim Amt liege. Bei einer Ortsbesichtigung versicherte nun der beim Landratsamt für die Deponie zuständige Amtsleiter Gerhard Schachner, dass umgehend die notwendigen Schritte eingeleitet würden, die vollständige Abdeckung der Deponie vorzunehmen sowie die noch fehlenden Gaszuleitungen zur Gasfackel zu installieren, um somit das Abfackeln der gesamten entweichenden Gase zu gewährleisten.“

Vor 50 Jahren

Waldshut/Tiengen – „Möge die erste Begegnung zu positiven Erfolgen führen“, war der Wunsch in einem kurzen Bericht des Alb-Bote vom 21. Februar 1968 über einen bevorstehenden Kontakt der Bürgermeister von Waldshut und Tiengen und der Ratsgremien der beiden Städte. Landesweit war damals das Zentralortprogramm in der politischen Diskussion. In dessen Rahmen wurden von den beiden Städten, die für ein Mittelzentrum vorgesehen waren, hinsichtlich regionaler Aufgaben gemeinsame Planungen erwartet. Am Ende aber stand der vom Land beschlossene Zusammenschluss der beiden Städte zu einer Kommune.

Vor 75 Jahren

Waldshut – „Ein seltener Gast beehrt uns mit seinem Besuch“, berichtete der Alb-Bote am 20. Februar 1943. „Professor Popoff, der bulgarische Künstler-Cellist, gibt am heutigen Abend im Kornhaussaal Proben seines hohen Könnens. Werke von Beethoven, Boccherini, Bach und anderen werden durch den Raum klingen, begleitet am Flügel von dem Pianisten Julius Ostertag. So wird dieser Abend das Ziel aller Freunde erlesener Musik sein.“

Vor 100 Jahren

Dietlingen – „Ein unheimlicher Gast, die Diphterie, hat sich bei uns eingestellt und leider bereits ein Opfer gefordert“, berichtete der Alb-Bote am 25. Februar 1918 über die vor allem im Kindesalter auftretende Infektionskrankheit. „Das siebenjährige Töchterchen des an der Front stehenden Landwirts Fidel Marder ist dieser heimtückischen Krankheit erlegen. Möge es mit diesem einen Opfer sein Bewenden haben. Da am gleichen Tage auch die in den 70er Jahren stehende Frau des Landwirts Peter Sutter alt vom Tod abberufen wurde, so wurden am Samstag gleichzeitig zwei hiesige Einwohnerinnen der kühlen Erde übergeben, für einen so kleinen Ort wie Dietlingen gewiss eine seltene Erscheinung. Eine größere Anzahl von Kindern ist an Masern oder Rotsucht erkrankt.“