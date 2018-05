17.04.2018 16:35 Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Vor 25 Jahren prellt ein Amerikaner im großen Stil die Miete in Hotels

Ein halbes Jahr wohnte ein Amerikaner vor 25 Jahren in einem Hotel im Kreis Waldshut. Als er auszog, hinterließ er Mietschulden in Höhe von 30.000 Mark. Diese Masche wandte der Mann auch in zwei weiteren Hotels an. Was sonst noch vor 25, 50, 75 und 100 Jahren in der Region geschah, erfahren Sie hier.