15.05.2018

Vor 25 Jahren musste die Polizei eine Frau in Albbruck aus einer misslichen Lage befreien. Sie war in der Wohnung ihres Freundes eingeschlossen, der die Wohnung mit Schlüssel und ihren Kleidern verlassen hatte. Was sonst noch vor 25, 50, 75 und 100 Jahren geschah, erfahren Sie hier.