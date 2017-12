21.12.2017 17:13 Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Im Alb-Bot stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50 und 100 Jahren

Vor 50 Jahren sorgte eine Störung in einer Hochspannungszelle im Waldshuter Kraftwerk für einen Stromausfall in der ganzen Stadt – alles stand still. Was sonst noch geschah, erfahren Sie hier.