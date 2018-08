von Werner Huff

Vor 25 Jahren

Birkingen – „Bei der 32. Ausbildungs-Olympiade in Taiwan war auch ein Teilnehmer aus dem Kreis Waldshut“, so der Alb-Bote am 25. August 1993. „Jörg Winkler aus Albbruck-Birkingen holte als Möbelschreiner die Bronzemedaille für Deutschland. Seine Lehre in der Albbrucker Schreinerei Manzoni schloss der heute 21-Jährige als Innungssieger ab, wurde als Geselle Kammer- und Landessieger und erreichte beim Bundeswettbewerb den zweiten Platz. Da der Bundessieger die Altersgrenze von 24 Jahren zur Teilnahme an der Olympiade überschritten hatte, erhielt Winkler die Einladung nach Taiwan. Dort erhielt er als Möbelschreiner die Aufgabe, in 22 Stunden, verteilt auf vier Tage, ein Telefonschränkchen herzustellen. Unter den 17 Teilnehmern erzielte Winkler die Bronzemedaille. Gold ging an einen Schreiner aus Taiwan, Silber an einen Österreicher. Winkler war mit der deutschen Mannschaft aus verschiedenen Handwerken zweieinhalb Wochen in Südostasien.“

Höchenschwand-Segalen – „Bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist gestern kurz nach 7.05 Uhr ein Bauernhof im Weiler Segalen“, berichtete der Alb-Bote am 25. August 1993. „Die anthroposophische ,Werkgemeinschaft Arche’ hatte das Anwesen gepachtet. Die 16 Bewohner und ihre Tiere konnten gerettet werden. Die Feuerwehr Höchenschwand war mit 55 Mann im Einsatz. Da es schnell an Löschwasser fehlte, wurde Verstärkung aus St. Blasien angefordert. Vor allem die umliegenden Gebäude galt es, zu schützen. Die ,Arche’ hatten die Männer schon abgeschrieben. Die Höhe des Schadends bezifferte die Polizei auf über zwei Millionen Mark.“ – Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden. Das Gebäude war so stark niedergebrannt, dass keine verwertbaren Spuren existierten.

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – Zwei prominente Besucher hielten sich am dritten Augustwochenende 1968 in Lottstetten und Waldshut auf. Der damalige Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger übernachtete im Jagdhaus des Bürgermeisters von Lottstetten. Bundeskanzler Kiesinger war von der 500. Waldshuter Jubiläums-Chilbi gekommen, um der Gemeinde Lottstetten einen Besuch abzustatten, deren Probleme dem Gast aus Bonn von Bürgermeister Keller vorgetragen wurden. In Waldshut konnte außerdem zum Sportlerball im Chilbifestzelt der deutsche Ex-Weltmeister im Schwergewicht der Boxer, Max Schmeling, begrüßt werden.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – Der Alb-Bote appellierte am 23. August 1943 an die Landwirte zur Abgabe der Mohnkapseln. Dazu schrieb er: „Zur Herstellung des so wichtigen Morphiums werden die Kapseln dringend benötigt. Die große Bedeutung des Morphiums ist wohl allgemein bekannt. Es darf deshalb keine Mohnkapsel verloren gehen. Das Sammelgut muss, sollte es seinen Zweck erfüllen, einwandfrei sein. Eingeschrumpelte, schimmelnde und schwarz aussehende Kapseln können nicht verwendet werden.“

Vor 100 Jahren

Albbruck – „Eine zeitgemäße Szene hat sich in Albbruck in der Bäckerei der Geschwister Tröndle abgespielt“, berichtete der Alb-Bote am 23. August 1918. „Kam da ein hamsterbedürftiges Berliner Ehepaar und verlangte 15 Pfund Mehl, natürlich gegen Lebensmittelmarken. Die Bezugsquelle dieser Marken ist nicht bekannt, aber man kann etwas vermuten! Selbstverständlich wurde das Gewünschte verweigert. Auch das Angebot eines hohen Preises hatte keinen Erfolg. Da wurde das Ehepaar grob und meinte, die Leute auf dem Lande sollten ihre Schnauze halten, die hätten noch Zeug genug und wüssten nicht, wie es in einer Stadt aussieht. Mag sein, aber das Hamstern ist nun mal verboten.“

