vor 6 Stunden Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Im Alb-Bot stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren beschäftigten Bäume die Verwaltungen in Ettikon und Waldshut-Tiengen. In Ettikon sorgte die Entdeckung einer Mooreiche für Aufregung, in Waldshut mussten Kastanien auf dem Viehmarktplatz für den Bau der Tiefgarage weichen. Was sonst noch geschah, erfahren Sie hier.