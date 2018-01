Kreis Waldshut Im Alb-Bot' stoht's: Das geschah in der Region vor 25, 50, 75 und 100 Jahren

Vor 25 Jahren hat das Landratsamt das Altenheim St. Blasien geschlossen, weil dort keine ausgebildete Pflegekraft mehr arbeitete. Was sonst noch geschah, erfahren Sie hier.

Vor 25 Jahren

Jestetten-Altenburg – „Vor dem Hintergrund, dass es sich am 1. Januar 1993 zum 20. Male jährte, dass die beiden Gemeinden Altenburg und Jestetten eine einheitliche Gemeinde bildeten, fand die jüngste Gemeinderatssitzung in Altenburg statt“, berichtete der Alb-Bote am 23. Januar 1993. „Bürgermeister Brohammer führte aus, dass die damalige Entscheidung die einzig richtige gewesen sei. Insgesamt könne man sagen, dass die Verwaltungsreform sich für die Gemeinden gut ausgewirkt habe. Alles in allem könne man dankbar sein für das gemeinsame Miteinander, und nur noch einzelne Altenburger würden den Verlust der Selbstständigkeit nachtrauern, so Brohammer. Er dankte allen Gemeinderäten, die immer versucht hätten, die Interessen der beiden Ortsteile ausgewogen zu vertreten.“

St. Blasien – „Das Altenheim St. Blasien ist auf Anordnung des Landratsamtes am 22. Januar 1993 geschlossen worden“, berichtete der Alb-Bote. „Da die letzte ausgebildete Pflegekraft des Heims am 14. Januar fristlos kündigte, waren lediglich noch Aushilfskräfte im Heim beschäftigt. Die 30 Heimbewohner wurden verlegt, wobei der überwiegende Teil von ihnen in anderen Pflegeheimen im Landkreis untergebracht werden konnte. Der Betreiber des Altenheims absolviert derzeit einen Auslandsaufenthalt und war für das Landratsamt nicht erreichbar. Er hat seiner Schwester eine Vollmacht zur Leitung übertragen. Diese war nicht in der Lage, nach Kündigung des letzten ausgebildeten Pflegers für Ersatz zu sorgen. Weil die Sicherheit der Pflege jetzt nicht mehr gewährleistet sei, so der Landrat, habe man die Schließung verfügt.“

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – Zwei Meter Schnee im Hochschwarzwald und ein Meter Schnee entlang des Hochrheins begannen nach einem Wettersturz von minus 28 Grad auf plus 4 Grad am 14. Januar 1968 zu schmelzen. In Bettmaringen stürzte das Dach eines Ökonomiegebäudes unter der Schneelast zusammen. Das Vieh konnte gerettet werden. Eingestürzt war unter dem Schnee auch das Dach eines Verbindungsganges zwischen zwei Gebäuden der neuen Schule in Albbruck. Durch den schmelzenden Schnee drohte Hochwasser.

Vor 75 Jahren

Tiengen – „In Pfäffikon (Schweiz) wurde ein für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Tiengen verdienter und hochgeschätzter Mann zu Grabe getragen“, berichtete der Alb-Bote am 20. Januar 1943. „Es handelte sich um Betriebsführer Otto Haller, der im 70. Lebensjahr nach schwerer Krankheit gestorben ist. Vor 30 Jahren gründete Otto Haller als alleiniger Bevollmächtigter der Witwe Villiger in Tiengen des ersten deutschen Zweigbetriebs dieser Schweizer Stumpenfabrik. Der nach seinen Plänen erbaute erste Fabrikbau musste bald erweitert werden. Anfang der 1940er Jahre beendete Haller seine Tätigkeit in Tiengen und zog wieder in seine Schweizer Heimat.“

Vor 100 Jahren

Waldshut – „Zwei aus dem Gefangenenlager in Rheinau bei Mannheim durchgebrannte Franzosen kamen gestern in einem Kohlenwaggon auf dem Lonzabahnhof hier an, welche festgenommen und der zuständigen Behörde zugeführt wurden“, berichtete der Alb-Bote am 25. Januar 1918. „Die Flüchtlinge waren seit 14. Januar unterwegs und gut mit Essen und Trinken versehen. Ihr Vorhaben, nach der Schweiz zu gelangen, fand nicht weit vom Ziel ein jähes Ende.“ (hff)