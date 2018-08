von Werner Huff

Vor 25 Jahren

Stühlingen – „Das Stühlinger Geschäft Radio-TV Scherzinger scheint auf Einbrecher magische Anziehungskraft auszuüben“, berichtete der Alb-Bote am 13. August 1993. „Bereits zum siebten Mal seit Eröffnung im Jahre 1978 wurde gestern in der Nacht das Geschäft mitten im Zentrum an der Hauptstraße von Einbrechern heimgesucht, die besonders dreist vorgingen. Mit in blau-weiß karierten Bettbezügen eingewickelten Wackersteinen wurden beide Schaufensterscheiben eingeschlagen, die aus mit Folien verstärktem Sicherheitsglas bestanden. Durch die lauten Geräusche wurden Hausbewohner und Nachbarn aus dem Schlaf geweckt, die Alarmanlage wurde ausgelöst. Die Diebe indes, nach Zeugenaussage vier Männer, ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und räumten nicht nur die Schaufensterauslagen auf, sondern drangen auch in das Geschäft ein. Dort rissen sie mehrere festgeschraubte Videokameras aus der Verankerung. Es entstand ein Schaden von etwa 40 000 Mark.“

Menzenschwand – „Von einem Blitzschlag getroffen und auf der Stelle getötet wurde am Sonntag, 22. August 1993, ein 64-jähriger Kurgast aus Göttingen in Menzenschwand“, dies berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe einen Tag später. „Seine Frau erlitt nur leichte Verletzungen. Das Ehepaar war gegen 18.50 Uhr auf einem Spaziergang im Dorf, als bei leichter Bewölkung und ansonsten klarem Himmel ein Blitz in eine am Straßenrand stehende Linde einschlug. Die beiden Gäste, die erst seit Samstag zur Kur in Menzenschwand waren, befanden sich in unmittelbarer Nähe des Baums und wurden zu Boden geschleudert. Die Frau wurde bewußtlos, kam wenig später, durch ihren Sturz zu Boden leicht verletzt, wieder zu Bewusstsein. Ihrem Ehemann aber war nicht mehr zu helfen. Offenbar war der Getötete nicht bei bester Gesundheit und trug auch einen Herzschrittmacher“, heißt es im Alb-Bote über den Vorfall weiter.

Vor 50 Jahren

Waldshut – Zu einer Gedenkstätte für den Kunstmaler Adolf Hildenbrand (AHi) wurde vor 50 Jahren ein kleines Aussichtsplateau in der Eschbacher Straße. In einer Feierstunde wurde der Platz am 20. August 1968 als „Adolf-Hildenbrand-Blick“ zu Ehren des Malers der Hochrheinlandschaft eingeweiht. Die dort angebrachte Gedenktafel wurde vom Waldshuter Bildhauer Alfred Sachs geschaffen.

Vor 75 Jahren

Waldshut – Waldshut feierte am Sonntag, 22. August 1943, im Kornhaussaal einen trotz kriegsbedingter Einschränkungen gut gestalteten Chilbi-Heimatabend. Die musikalische Gestaltung oblag der Stadtmusik unter Leitung von Stadtkapellmeister Bartelmeß sowie dem damals neu gebildeten Städtischen Gemischten Chor. Die Chilbiansprache hielt Bürgermeister Birkenmeier. Über den weiteren Verlauf stand im Alb-Bote vom 23. August zu lesen: „Der Chilbimarsch erklang, in den Saal hinein marschierten die Junggesellen (schwerkriegsbeschädigte Zunftbrüder und Waldshuter Soldaten), Bockbuben mit Bockfahne und Bocklaterne, das Waldshuter Männle und die Trachtengruppen von Alt Waldshut. Auf der Bühne nahm das Zwiegespräch über die Belagerung vor 475 Jahren seinen Verlauf. Sprecher waren Fritz Durst, Gustel Hug, Urban Böhler, Otto Ebi, Frau Estlinbaum und Fräulein Josefa Ebi.“

Vor 100 Jahren

Tiengen – „Am letzten Sonntagabend brach in dem von drei Familien bewohnten Haus des Schmiedes Jehle Feuer aus, das, durch Nachbarn zufällig beobachtet, im Entstehen gelöscht werden konnte“, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 22. August 1918. „Wäre das Feuer in der Nacht ausgebrochen, so wären wahrscheinlich drei Häuser verloren gewesen und die Bewohner hätten unter Umständen froh sein müssen, mit dem Leben davonzukommen. Brandursache: Die Asche wird in einer alten Holzkiste unter dem Dache aufbewahrt und, wie es scheint, mit Lumpen abgedeckt.“

