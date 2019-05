von Karin Steinebrunner

Ibach (kss) In seiner Hauptersammlung hat der Skiclub Ibach auf eine kurze, aber erfolgreiche Saison 2018/2019 zurückgeblickt. Zwischen 12. Januar und 27. Februar haben das Kinderskifest, die Vereinsmeisterschaften sowie nach langer Pause auch wieder einmal der Abfahrtslauf in Mutterslehen stattgefunden. Bedauert wurde lediglich, dass aufgrund des fehlenden Schnees an Weihnachten in den Ferien kein Skikurs angeboten werden konnte.

Schriftführerin Marisa Kammerer berichtete zudem über die Ausrichtung der Bezirksversammlung am 16. November in der Ibacher Gemeindehalle sowie über die Fackelwanderung am 28. Dezember. Melanie Kammerer ergänzte als Sportwart alpin, dass das Training am 10. Oktober begonnen hatte, bis 22. Dezember zunächst in Form von Jogging und Fahrradfahren.

Dem Training am 22. Dezember in der Halle folgte ab Ende Januar das am Lift. Acht Kinder waren beim Kreisskitag in Bernau angetreten, zwei Starterinnen nahmen am 16. Februar am Steinwasencup teil. Philipp Dörflinger und Sandra Böhler waren aus den Vereinsmeisterschaften zu Saisonende als Vereinsmeister hervorgegangen.

Sandra Böhler berichtete als Sportwart nordisch, dass 15 Kinder am Training teilgenommen hatten. Sie nahmen am Bezirkstraining in Bernau teil und trainierten rund 15-mal auf Schnee. Teilgenommen hatten sie bei Jugend trainiert für Olympia in Bernau und am Feldberg, waren in Großherrischwand angetreten und beim Rechbergpokal in Bernau, ebenso beim Kreisjugendskitag und bei den Bezirksmeisterschaften.

Besonders erwähnte der Vorsitzende Wolfgang Böhler die Erfolge, die Skiclubmitglied Barbara Böhler eingefahren hat. Nach einer Bronzemedaille im 400-Meter-Lauf im Sommer bei den Special Olympics in Kiel errang sie bei den Landeswinterspielen in Todtnauberg Anfang 2019 sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom ebenfalls eine Bronzemedaille.

Angesichts der guten Jugendarbeit, die in den Berichten deutlich wurde, bekundete Bürgermeister Helmut Kaiser seine Freude darüber, dass die Kinder aus Dachsberg und Ibach im Skiclub eine sportliche Heimat haben. Diese gelte es unbedingt zu erhalten, auch wenn der Skilift mit seinen 50 Jahren auf dem Buckel ein Zuschussbetrieb sei.

Die Wahlen ergaben Veränderungen. Vorsitzender bleibt Wolfgang Böhler, Vize Philipp Dörflinger bat um Ablösung. Für ihn wurde Nicolas Zehetner gewählt. Auch Kassierer Oliver Kunzmann gab nach zwölf Jahren sein Amt ab. Für ihn wurde Sebastian Maier gewählt. Schriftführerin bleibt Marisa Kammerer. Bei Sportwart alpin Melanie Kammerer und den Sportwarten nordisch Sandra Böhler und Nicole Schmid gab es keine Veränderung, ebenso bei Materialwart und Hüttenwarten.

Wanderwart Roland Böhler erbat sich Hilfe, die er durch Philipp Dörflinger erhalten wird. Beisitzer wurde neben Werner Zehetner und Tobias Müller neu Hubert Strittmatter, als Kassenprüfer kam zu Clemens Speicher Andreas Vogel hinzu. Clemens Speicher sprach den Wunsch aus, dass die Dachsberger mehr in den Verein eingebunden werden, um ihr Zugehörigkeitsgefühl zu stärken, und rief dazu auf, dass sie sich auch bei der Ämtervergabe angesprochen fühlen dürfen.

Wolfgang Böhler kündigte an, dass im Sommer 50 Jahre Skiclub und zugleich 50 Jahre Skilift gefeiert werden. Als Termin angedacht ist der 7. Juni. Wer alte Kleider, Skiutensilien oder alte Bilder zu Hause habe, möge diese für die Jubiläumsfeier zur Verfügung stellen.