Höchenschwand – Der traditionelle Herbstmarkt findet am kommenden Freitag, 20 September, und Samstag, 21 September, beim Bauernmarkt der Raiffeisen Warengenossenschaft Höchenschwanderberg, Indlekofen, Bannholz im Höchenschwander Ortsteil Frohnschwand an der B 500 statt.Wenn das Wetter mitspielt, und es sieht laut Wetterprognose ganz so aus, werden neben vielen Einheimischen auch wieder Touristen und Besucher aus der benachbarten Schweiz in Scharen den Weg nach Frohnschwand finden.Weitere Garanten für großen Besucherandrang dürften die Ausstellung der Strohskulpturen, die von Mitgliedern der Höchenschwander Vereine im Rahmen eines Wettbewerbes geschaffen wurden, und das riesige Angebot an Speise- und Zierkürbissen sein. Sowohl der Anblick der Strohskulpturen, als auch die bunte Vielfalt der Kürbisse, beides von der B¦500 aus gut einzusehen, dürfte so manchen vorbeifahrenden Autofahrer neugierig machen und dazu inspirieren, in Frohn­schwand eine Pause einzulegen.Die Besucher des Herbstfestes, bei dem auch in diesem Jahr die Höchenschwander Landfrauen die Bewirtung übernommen haben, erwartet ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken, wie Zwiebelkuchen mit Suser, frisch gepresster Apfelsaft, deftige Schlachtplatten mit Kesselfleisch, Blut- und Leber- und Bratwürsten, dazu frisches Bauernbrot und natürlich ein kühles Bier aus der Region.