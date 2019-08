Und warum tische ich Ihnen jetzt derart olle Kamellen auf? Na, weil Oberhallau im Schweizer Klettgau am 24. und 25. August wieder einmal zum eidgenössischen Motorsport-Mekka avanciert. Die Schweizer bauen zwar keine eigenen Autos, dafür richten sie pro Jahr sieben Bergrennen aus. Wobei das mit dem „Berg“ im Fall von Oberhallau eher falsche Erwartungen weckt: zwischen Start und Ziel liegen nur 100 Höhenmeter... Tausende Zuschauer kommen trotzdem.

Das Spektrum bei der motorisierten Hatz durch die Weinberge reicht von aufgemotzten Kleinwagen wie dem Audi 50 aus den 1970er-Jahren, Klassikern wie dem Opel Kadett C oder dem Zakspeed Ford Escort aus den 1980ern, bis hin zu echten Boliden wie dem Porsche 997 GT 3 mit knapp 400 PS und 302 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit.

Mit der Ruhe in dem 300-Seelen-Ort ist es an beiden Tagen um 7.30 Uhr vorbei: am Samstag sind die Trainingsläufe und am Sonntag die Rennen. Doch um 8.50 Uhr werden am Sonntag die röhrenden Renner mit einem Mal verstummen: Dann ist Gottesdienst und „absolute Motoren-Ruhe“. Die meisten der 250 Starter – darunter 42 aus Deutschland – werden wohl eher auf das eigene Können vertrauen als auf göttlichen Beistand. Aber angesichts der tödlichen Renn-Unfälle in Oberhallau 2004 und 2017 wird sich manch ein Lenkrad-Akrobat vielleicht doch sagen: Helm ab zum Gebet! Übrigens: Wer Hörerlebnisse jenseits der 120 Dezibel scheut, dem sei an jenem Wochenende das „Festival der Stille“ im schweizerischen Kaiserstuhl empfohlen...