von Daniel Gramespacher

Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) ist im vergangenen Jahr von ihrer Basis Basel am Euroairport aus 1149 Einsätze geflogen; mehr als die Hälfte davon führten die Besatzungen nach Südbaden, etwa zehn Prozent ins Elsass. Dies ist auf Nachfrage beim Mediendienst der Rega in Zürich zu erfahren.

Kanton Aargau Wer soll die Rettungshelikopter im Kanton Aargau koordinieren? Darüber sind sich die schweizerische Rettungsflugwacht und die Alpine Air Ambulance uneinig Das könnte Sie auch interessieren

Seit Mitte November 2018 steht auf der Basis Basel auf dem Euroairport Basel-Mulhouse der zweite von insgesamt sieben neuen Rega-Helikoptern vom Typ Airbus Helicopters H145 im Einsatz. Am 17. November präsentierte die Rega der Basler Bevölkerung ihren neuen Rettungshelikopter mit einem Publikumsanlass auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden (Baselland). Die Rega beschafft insgesamt sieben Rettungshelikopter H145 als Ersatz für die aktuelle Mittellandflotte des Typs Airbus Helicopters EC 145, die seit 2003 im Einsatz steht. Der H145 ist im Vergleich zu seinem Vorgängermodell deutlich leistungsstärker, was die Sicherheit im Einsatz zusätzlich erhöhe, heißt es.

Informationen auf drei großen Bildschirmen

In der Avionik und Navigation sei der zweimotorige H145 auf dem neuesten Stand der Technik. Er verfügt über ein modernes Glascockpit sowie ein neu entwickeltes Avionik-System: Auf drei großen Bildschirmen werden während des Fluges alle wichtigen Informationen für Pilot und Rettungssanitäter übersichtlich dargestellt.

Kanton Aargau Wer soll die Rettungshelikopter im Kanton Aargau koordinieren? Darüber sind sich die schweizerische Rettungsflugwacht und die Alpine Air Ambulance uneinig Das könnte Sie auch interessieren

Der präzise Vier-Achsen-Autopilot steuert nicht nur die Fluglage über drei Achsen, sondern auch die Leistung. Dank dieser vierten Achse kann der Helikopter selbstständig an Ort und Stelle schweben, zum Beispiel bei einer Rettungswindenaktion. Mit seiner geräumigen Kabine sei der neue Rega-Helikopter prädestiniert für intensivmedizinische Spezialtransporte, wie zum Beispiel mit einer Herz-Lungen-Maschine oder einem Transportinkubator für Frühgeborene. Mit zwei je 894 PS starken Motoren erreicht der HC145 eine Reisegeschwindigkeit von 230 Kilometern pro Stunde.