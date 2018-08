von Jessica Lichetzki

Die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde (FBVH) stellte am Freitagnachmittag die 91. Ausgabe des Heftes aus der Reihe „Vom Jura zum Schwarzwald“ vor. Insgesamt acht Beiträge verschiedener Autoren beschäftigen sich anlässlich des 750-jährigen Jubiläums mit der Todtmooser Gemeindegeschichte.

Nach mehr als einem halben Jahr Arbeit ist es nun soweit: der 91. Jahrgang des Heftes aus der Reihe „Vom Jura zum Schwarzwald“ ist offiziell erschienen. „Entstanden ist die Idee anlässlich der 750-jährigen Feier der Gemeinde Todtmoos. Ich glaube das ist ein schöner Anlass, da ja auch viele Gäste aus Todtmoos und dem Fricktal an grenzüberschreitende Veranstaltungen teilnehmen“, erklärt Davild Wälchli, Präsident der FBVH, bei der Veröffentlichung am vergangenen Freitagnachmittag. Linus Hüsser, der die Redaktion leitet, lobte die Zusammenarbeit mit den Autoren. „Die Ideen für die Beiträge kommen teilweise von uns, aber auch oft von den Autoren selbst“, so Hüsser. Eigentlich hätte das Heft bereits im April erscheinen sollen, jedoch habe sich die Publikation um einige Monate verzögert. Die diesjährige Ausgabe umfasst rund 20 Seiten mehr als das vorherige Exemplar.

Für einen geschichtlich fundierten Einstieg sorgt Linus Hüsser selbst, indem er die Todtmooser Gründungsgeschichte aus neuen Perspektiven betrachtet. „Es soll nicht nochmal die Gründung aufgerollt werden, die schon zahlreich erzählt wurde“, sagt Hüsser. Neben der Wallfahrtsgeschichte gebe es nämlich noch vieles, was Unbekannt geblieben sei. Über die Hornusser Todtmooswallfahrt im Wandel der Zeit berichtet Karl Herzog und bietet eine historische Perspektive über Wallfahrten in den verschieden Jahrzehnten.

Valentin Häseli berichtet über den Fund eines kobaltblauen Nuppenglases aus einer Glashütte in Todtmoos-Schwarzenbach, welches in Wittnau gefunden wurde. Dabei versucht Häseli die Frage zu beantworten, wie das Glasfragment von Todtmoos nach Wittnau gekommen sein könnte. Auch kulinarische Traditionen schmücken das diesjährige Heft. Heidi Knoblich befasst sich in ihrer Publikation mit dem bekannten Wallfahrtsgebäck aus Todtmoos. Das Heimatmuseum ist ebenfalls Teil des diesjährigen Exemplars und wird von Stefan King und Burghard Lohrum genauer untersucht. Dabei erfassten die beiden Autoren das Museum zeichnerisch und datierten das Gebäude auf das 19. Jahrhundert. Neben Themen rund um Todtmoos, beschäftigte sich Miriam Hauser mit einer bronzezeitlichen Festgrube in Frick-Seckeberg. Cecilie Gut untersuchte das historische Gebäude, welches in der Kirchstraße 3 in Herznach stand. Abschließend publizierte Edith Hunziker einen Artikel über das Laufenburger Pfarrhaus und seine strukturierten Decken, welche Wappen des Bad Säckinger Klosters aufweisen. David Wälchli lobt die geleistete Arbeit und bezeichnet die Texte als „sachlich und vor allem gut überarbeitet“.

