Melissa Sutter lebt seit 14 Jahren in Süddeutschland und fand durch das Waldhornspiel ihr großes privates Glück

Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger wurden nicht am Hochrhein geboren. Sie zogen erst später in die Region. Eine, die zu diesen „Neubürgern“ am Hochrhein gehört, ist Melissa Sutter. Sie ist ein gebürtiger „Yankee“ aus dem