Die im April 2021 an den Start gehende Gästekarte bündelt Attraktionen und verschafft ihren Besitzern kostenlosen Eintritt in diverse touristische Attraktionen

Ob Solemar Therme in Bad Dürrheim, Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen, die Sauschwänzlebahn oder der Rheinfall – die Region rund um Hochrhein, Schwarzwald und Bodensee ist reich an touristischen Zielen. Um all diese überregionalen Attraktionen