Sedus eröffnet in Dogern ein „Smart Office“. Das interne Großraumbüro soll Testlabor und Vorzeigeprojekt für nationale und internationale Kunden sein

Innovativ, modern, teamfördernd – so sollen die Büros der Zukunft aussehen. Die Sedus Stoll AG zeigt in ihrem Hauptsitz in Dogern seit April 2019, wie ein echtes „Smart Office“ (deutsch: intelligentes Büro) funktionieren kann.Sechs