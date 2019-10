Das Raiffeisen Baucenter in der Schaffhauser Straße wird schließen. Ulrike Mayerhofer, Sprecherin der Firmenzentrale in Karlsruhe, bestätigte gestern die Entscheidung gegenüber unserer Zeitung. Von der Schließung betroffen sind neun Mitarbeiter, den meisten sollen neue Jobs angeboten werden. Der im selben Gebäude untergebrachte Raiffeisen-Markt wird hingegen weiter bestehen bleiben, sagte die Firmensprecherin.

Ulrike Mayerhofer, Leiterin der Kommunikationsabteilung der Raiffeisen Baucenter GmbH in Karlsruhe, bestätigte die Schließung des Bad Säckinger Standortes gegen Jahresende hin. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, weil Verhandlungen um eine Nachvermietung noch nicht abgeschlossen seien, sagte sie. Fest stehe jedoch, dass das Baucenter spätestens am Jahresende die Tore schließen werde.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Von den neun Mitarbeitern würde sieben Beschäftigten eine neue Stelle im Unternehmen angeboten, sagte die Pressesprecherin. Ein Mitarbeiter habe betriebsbedingt die Kündigung erhalten, ein weiterer Mitarbeiter scheide aus, weil der befristete Vertrag auslaufe. Zusätzliche Personalkapazitäten benötige das Raiffeisen-Baucenter künftig in den Filialen Bonndorf und vor allem in Klettgau-Grießen. Denn in Grießen werde das Baucenter erweitert. Es übernimmt die Fläche des dortigen Agrar-Vertriebsstandortes. Der werde am 30. November geschlossen.

Warum schließt Raiffeisen den Baucenter?

Der Grund für die Schließung in Bad Säckingen ist laut Mayerhofer der starke Wettbewerbsdruck am Hochrhein in der Baustoffbranche. Der Markt sei hart umkämpft, sagte sie. Aus diesem Grund ziehe sich die Raiffeisen Baucenter GmbH aus Bad Säckingen zurück. Die Schließung weiterer Baucenter-Standorte sei nicht geplant, so die Pressesprecherin.

Gibt es bereits einen Nachfolger für die Räumlichkeiten?

Wer die frei werdenden Räume künftig nutzen wird, steht bislang noch nicht fest. Das Gebäude gehört der Familie Willi Dick, gleichzeitig Inhaber der Firma Küchen Dick in Bad Säckingen. Laut Willi Dick bestehe zwischen ihm und der Raiffeisen Baucenter GmbH ein Pachtvertrag über zehn Jahre, der im Moment noch sechs Jahre Laufzeit habe. Wenn die Raiffeisen-GmbH einen akzeptablen Nachmieter präsentiere, werde er sich einer vernünftigen Lösung nicht verschließen, sagte Willi Dick gegenüber unserer Zeitung. Da sei unter Umständen auch eine Untervermietung vorstellbar. Wichtig sei ihm gerade auch vor dem Hintergrund der anderen Mieter, einen Leerstand im Gebäude an der Schaffhauser Straße zu vermeiden.

Die Immobilie

Das Gebäude gehörte in den 90er Jahren zum Trefzger-Baumarkt. Das Unternehmen ging im Jahr 1995 Konkurs. Nach langwierigen Verhandlungen übernahmen die Raiffeisen Zentralgenossenschaft und Thyssen und Schulte den Betrieb. Vor der Übernahme durch die Familie Dick war zuletzt die Raiffeisen ZG Eigentümerin. Die Familie Dick kaufte das Areal Anfang 2016 der Raiffeisen ZG ab und ist bis heute Besitzerin.