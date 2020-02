Das Zertifikat zeichnet Betriebe für ihr besonderes Engagement und ihre vorbildlichen Leistungen in der Ausbildung aus und wird am Ende eines mehrstufigen Prozesses verliehen. Entwickelt wurde es mit wissenschaftlicher Unterstützung von der Handwerkskammer Konstanz. Die erste Verleihung fand 2017 statt. Durch das Zertifikat will die HWK zukünftig noch mehr hoch motivierten Schülern den Weg in die handwerkliche Ausbildung weisen, gleichzeitig aber auch den Betrieben neue Denkanstöße und Impulse für die Ausbildung geben. Bewerben können sich alle Ausbildungsbetriebe der Handwerkskammer Konstanz, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

Der eine setzt auf Privatunterricht, die andere auf Extra-Übungsabende, der nächste auf möglichst viel Abwechslung. Gemeinsam haben sie eines: Sie sind richtig gut in Sachen Ausbildung und bieten ihren Azubis das gewisse Etwas. 39 Handwerksbetriebe aus den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Konstanz und Waldshut wurden vor wenigen Wochen mit dem „Voraus“-Ausbildungszertifikat der Handwerkskammer Konstanz neu ausgezeichnet.

„Was gibt es Schöneres, als gleich zu Beginn frohe Botschaften verkünden zu dürfen?“, begrüßte der gerade erst gewählte Handwerkskammerpräsident Werner Rottler die Gäste bei der feierlichen Zertifikatsübergabe in der Bildungsakademie Singen. Die Botschaft von „Voraus“ sei klar – nicht nur bei den Jugendlichen, denen das Siegel Orientierung bei der Ausbildungsplatzsuche bietet, sondern auch bei den Betrieben: „Sie alle wissen: Mehr Qualität in der Ausbildung ist die vielversprechendste Antwort auf den Fachkräftemangel.“ Die „Voraus“-Betriebe seien echte Vorbilder und hätten mit großem Engagement und Ideenreichtum bewiesen, wie vielfältig, individuell und erfolgreich die Ausbildung im Handwerk sein könne.

Von ihren eigenen Ansätzen für mehr Ausbildungserfolg berichteten Vertreterinnen und Vertreter der „Voraus“-Betriebe im Interview mit Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner.

„Wir schicken unsere neuen Auszubildenden erst einmal auf eine dreimonatige Privatschule, wo ihnen die Grundlagen vermittelt werden. Dann können sie danach direkt am Kunden arbeiten“, sagt Friseurmeister Angelo Sciammacca aus Villlingendorf. Außerdem gebe es von Anfang an einen ganz konkreten Plan, wann wer von wem in welche Tätigkeit eingeführt werde. Friseurkollegin Silke Wagner von Hairdesign by Silke in Bad Säckingen schwört auf wöchentliche Übungsabende und findet eine individuelle Betreuung sehr wichtig. „Man muss auf die Auszubildenden eingehen, ihre Kreativität fördern und ihnen ermöglichen, ihre eigene Haarkunst zu entwickeln.“ Mit Vielfalt im Betrieb wirbt Markus Stegmann von der Erich Stegmann GmbH in Bad Dürrheim, wo unter anderem Oldtimer restauriert werden. „Der eine schraubt gerne an Oldtimern, der andere kümmert sich lieber um einen Tesla“, so Stegmann. „Wir bieten für jeden etwas und zwingen niemanden irgendwo rein.“

Voraus-Betriebe

Die neuen 12 „Voraus“-Betriebe im Kreis Waldshut:

Dieter Leute , Bauunternehmen, Klettgau

, Bauunternehmen, Klettgau Elektrohaus Kaiser , Häusern

, Häusern Edgar Mesam GmbH , Weilheim-Bannholz

, Weilheim-Bannholz TET Tröndle Elektrotechnik , Albbruck

, Albbruck Dieter Heise Heizungsbau , Waldshut- Tiengen

, Waldshut- Tiengen Freter Gebäudetechnik , Görwihl

, Görwihl Zimmerei Christian Denz , Görwihl

, Görwihl Elektrotechnik Baumgartner , Rickenbach

, Rickenbach Autohaus Peter Ebner GmbH , Albbruck

, Albbruck Hairdesign by Silke , Bad Säckingen

, Bad Säckingen Binkert Haustechnik GmbH ,Albbruck

,Albbruck Elektro Zimmermann GmbH, Ühlingen Birkendorf

Weiter Infos im Internet: www.hwk-konstanz.de

