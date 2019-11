Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Gute Nachrichten für Pendler: Züge rollen ab 29. November wieder planmäßig durchgehend nach Basel

Die Deutsche Bahn kann den Bauzeitplan an der Eisenbahnbrücke in Albbruck nach jetzigem Stand einhalten und die Strecke Ende nächster Woche wieder freigeben. Die neue Brücke ist an ihrem Platz, die Restarbeiten laufen.