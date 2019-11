Bad Säckingen vor 3 Stunden

Großfahndung der Bundespolizei im Dreiländereck

Am Dienstag führte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein eine ausgedehnte Fahndungsaktion in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut durch. Um die Einsatzkräfte die sich aus Bundespolizisten, Zollbeamten und Beamten des Polizeipräsidiums Freiburg zusammensetzten, schnell an die teils weit entfernten Kontrollstellen zu verbringen, wurde ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei eingesetzt.