Drücken Sie den Fußballern des SC Freiburg die Daumen oder schlägt Ihr Herz doch eher für den FC Bayern München? Oder wollten Sie schon immer einmal die Allianz-Arena in München kennenlernen?

Die Allianz-Arena in München. | Bild: Allianz Arena

Wie auch immer Ihre Antwort ausfällt. Mit etwas Glück können Sie am Samstag, 3. November, das Heimspiel der Bayern gegen die Breisgauer live in München erleben. Und zwar in einer VIP-Lounge des Stadions, garniert mit einer Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel mit Frühstück in der bayerischen Landeshauptstadt.

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg. | Bild: Adelheid Huber

Außerdem verlosen wir je ein Trikot der beiden Teams mit allen Unterschriften der Spieler sowie zwei unterschriebene Fußbälle.

Möglich macht diese Verlosung der Fußball-Enthusiast und Spielerberater Rainer Störk aus Görwihl. Dank seiner guten Kontakte nach München haben die Volksbank Hochrhein und das ­SÜDKURIER Medienhaus die Möglichkeit, zwei Fußball-Fans der Region glücklich zu machen.

Nico Kovac, Trainer des FC Bayern München. | Bild: Matthias Balk

Als Dankeschön spendet die Volksbank 1500 Euro an die Lebenshilfe Südschwarzwald. So dass es, anders als im wahren Fußball-Leben, am Ende nur Gewinner gibt.

Wie Sie mit etwas Glück die Eintrittskarten für die Allianz-Arena sowie die Trikots und Bälle gewinnen können, erfahren sie im nebenstehenden Kasten.

So gewinnen Sie Gemeinsam mit der Volksbank Hochrhein verlost das SÜDKURIER Medienhaus zwei exklusive VIP-Tickets für das Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg am Samstag, 3. November, in der Allianz-Arena in München. Wenn Sie die Eintrittskarten nebst Zugfahrt und Übernachtung gewinnen möchten, rufen Sie einfach unter Telefon 01379/37 05 00 90 an. Nennen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und das Stichwort Freiburg. Gerne können Sie auch eine E-Mail an waldshut.aktion@suedkurier.de schicken. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 16. Oktober, 12 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

