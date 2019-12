Das Tier, das Ende November in Grafenhausen in eine Fotofalle getappt ist, war ein Wolf. Eine Laboruntersuchung hat ergeben, dass der gefundene Kot eindeutig einem Wolf zugeordnet werden kann.

Ende November ist in Grafenhausen ein Tier in eine Fotofalle getappt. Außerdem wurde genetisches Material gefunden, das zur Analyse und zu Untersuchungszwecken an die Forstliche Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) geschickt wurde. Die genetische