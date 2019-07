„Dodici ore!“ – zwölf Stunden pro Tag stand Anna Baviera als Jugendliche während der Schulferien im Kiosk ihrer Eltern und verkaufte Gelati. „Da die Sommerferien in Italien fast drei Monate dauern, bin ich jeweils von Mailand aus zu meinen Eltern nach Deutschland gefahren. Ab meinem 12. Geburtstag musste ich dann mitarbeiten“, erzählt Anna Baviera. Ihre Eltern hatten in den frühen 1960er Jahren eine Eisdiele in Krefeld eröffnet, in den 1970er Jahren kam dann ein Kiosk hinzu, in dem Anna Baviera mitarbeitete.

„Mein älterer Bruder fuhr mich jeweils morgens hin, brachte mir das Mittagessen und holte mich am Abend wieder ab“, so die heute 58-Jährige. Waren keine Sommerferien, lebte sie bei ihrer Nonna in der Nähe von Mailand. In einem Haus, das ihr Großvater einst mit eigenen Händen erbaut hatte.

Im Gegensatz zu ihrem älteren Bruder stieg Anna Baviera später nicht ins Gelateria-Geschäft ihrer Eltern ein, sondern studierte Sprachwissenschaften und arbeitete eine Zeit lang für ein Reiseunternehmen in Mailand. In den 1990er Jahren zog es sie aber wieder nach Krefeld, wo sie eine Boutique für Kinderschuhe eröffnete und ihrer Familie in der Eisdiele aushalf.

Vom Onkel das Eis-Handwerk gelernt

In der Stadt am Niederrhein wurde auch ihr Sohn Manuel geboren. Als dieser acht Jahre alt war, kehrte Anna Baviera mit ihm zurück nach Mailand. Die Boutique musste sie aufgeben. „Der Euro hat alles kaputt gemacht“, so Baviera rückblickend. Fortan arbeitete sie als Exportmanagerin, ihr Sohn ging zur Schule und machte später eine Ausbildung zum Elektriker. Wie einst seine Mutter verbrachte auch Manuel Baviera seine Sommerferien in Krefeld.

„Mein Onkel hat mir alles rund ums Eismachen beigebracht“, so der heute 23-Jährige. Diese Kenntnisse konnte er gut gebrauchen, denn nach dem Lehrabschluss fand er in Italien keine Arbeit. „Ich habe dann während der Saison in verschiedenen Eisdielen in Deutschland mitgeholfen und im Winter in Mailand in Restaurants oder als Elektriker gejobbt“, erzählt Baviera. Drei Jahre lang ging das so, dann wurde seiner Mamma gekündigt. „Und mit Mitte 50 hast du keine Chance mehr, etwas zu finden“, sagt Anna Baviera: „Gott sei Dank war ich mit dem Eismachen groß geworden, das war mein Neuanfang.“

„Wie in der Toskana„

Mutter und Sohn entschieden, ihre eigene Eisdiele zu eröffnen, irgendwo in Deutschland. „Wir haben uns überall Lokale angeschaut: In Saarbrücken, Lörrach, Stuttgart – und dann kamen wir nach Laufenburg und ich habe mich sofort in die Stadt und die Landschaft verliebt“, erzählt Anna Baviera. Die Umgebung erinnere sie an die Toskana. Verliebt, Lokal gemietet und Eisdiele eröffnet: Seit 2018 verkaufen Mutter und Sohn Baviera nun zwischen Fasnacht und Allerheiligen selbstgemachte Gelati in ihrem Eiscafè in der Laufenburger Altstadt.