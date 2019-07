Seit einem Jahr führt der 23-jährige Italiener Manuel Baviera gemeinsam mit seiner Mamma das Eiscafè Baviera in der Hauptstraße in Laufenburg. Seine Gelati stellt Baviera selbst her. Dem SÜDKURIER hat er die Tür zu seiner „Eis-Küche“ geöffnet und gezeigt, was es braucht, damit Pistazieneis gelingt – mit Videos.

Bild: Marcel Jud