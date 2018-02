Waldshut-Tiengen Gegen das Verkehrschaos: Landkreis beteiligt sich an Verkehrsleitsystem auf dem Feldberg

Ein Verkehrsleitsystem soll Wintersportlern bei Parkplatzsuche auf dem Feldberg helfen. Damit soll das Verkehrschaos eingedämmt werden. Der Landkreis Waldshut und die Stadt St. Blasien beteiligen sich an den Kosten.

Kreis Waldshut/St.Blasien (hjh) Ins Verkehrschaos auf dem Feldberg, im Winter an Wochenenden eher die Regel, wollen die angrenzenden Gemeinden und Landkreise in den nächsten Jahren Ordnung bringen. Mit 25 000 Euro beteiligt sich auch der Kreis Waldshut an einem Verkehrsleitsystem, entschieden die Kreisräte des Tourismus-Ausschusses. Leuchttafeln sollen die Tagestouristen vor hoffnungslosen Parkplatzsuchfahrten und das schneesicherste Wintersportziel im Land vor Ansehensverlust bewahren.

Dem Ziel der Kommunen, "das Chaos an gewissen Tagen zu ordnen", so Verkehrsdezernent Walter Scheifele, liegt die Einsicht zugrunde, dass vom Besucherandrang maximal 20 bis 25 Prozent auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern sind. Bisher wurde ein Parkhaus am Seebuck mit etwa 1200 Plätzen gebaut und ein Lift ertüchtigt, um den zunehmenden Andrang zu bewältigen. Parkplätze entlang der Bundesstraße 317 werden ausgebaut für künftig legales Parken. Derzeit kommen selbst Polizei und Rettungsdienst nur mit großen Problemen zum Einsatzort.

In diesem Sommer wird am Feldberg für 300 000 Euro ein Verkehrsleitsystem installiert, das vor allem den Park-Suchverkehr eindämmt. Die vorhandenen Parkplätze sollen direkt angefahren, unnötige Fahrten vermieden werden. Die Berggemeinden hoffen dann auf eine zweite Stufe, den Ausbau dieses Leitsystems in einem 40 Kilometer-Umkreis. Gäste sollen schon weit vor dem Feldberg veranlasst werden, auf andere Ziele auszuweichen. Diese Kosten werden heute vage auf 500 000 Euro geschätzt.

Der Landkreis Waldshut beteiligt sich an der ersten Stufe, weil der höchste Schwarzwaldberg teilweise auf Menzenschwander Gemarkung liegt. 40 Prozent der Skilifterlöse am Feldberg fallen hier an, berichtete St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst im Ausschuss, die Wertschöpfung aus dem Tourismus nimmt zu. Auf der anderen Seite verbinden viele Wintersportler mit dem Feldberg inzwischen Chaos und Stress, machen einen Bogen um das Ziel, auch an normalen Wintertagen. Derzeit zählt man an Spitzentagen etwa 7000 Gäste auf dem Feldberg, die einen Skipass kaufen (also ohne Spaziergänger), in früheren Jahren waren es schon um die 10 000 Wintersportler, berichtete Bürgermeister Adrian Probst.

Was die Erfolgsaussichten des Verkehrsleitsystems am Feldberg angeht, gab es auch kritische Stimmen, bei der Abstimmung über die 25 000 Euro-Beteiligung aber nur Zustimmung. An den Kosten von 300 000 Euro beteiligen sich auch die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach sowie die Kommunen St. Blasien, Todtnau und Feldberg. Das Land Baden-Württemberg übernimmt die Hälfte der Gesamtsumme.